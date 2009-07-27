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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

بلاتر در "کاخ سفید" با اوباما دیدار می کند

بلاتر در "کاخ سفید" با اوباما دیدار می کند

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، امروز با حضور در کاخ سفید ، ضمن دیدار با رئیس جمهور آمریکا از باراک اوباما رسما برای حضور در رقابت های جام جهانی 2010 دعوت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سپ بلاتر در این نشست در خصوص شرایط حضور اوباما در رقابت های جام جهانی با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد.

رئیس فیفا در تور آمریکای خود روز گذشته در ورزشگاه در حال ساخت "نیو میدولندز" در نزدیکی نیویورک حضور پیدا کرد و توپی را وارد دروازه این ورزشگاه 6/1 میلیارد دلاری کرد. آمریکا خواستار میزبانی یکی از دو جام جهانی 2018 و 2022 است و این ورزشگاه می تواند نظر مساعد مسئولان فیفا را جلب کند.

رئیس فیفا همچنین به برگزار کنندگان رقابت های لیگ فوتبال آمریکا پیشنهاد داد که رقابت های MLS را در فصل پاییز برگزار کنند.

کد مطلب 919242

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