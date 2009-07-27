بلاتر در "کاخ سفید" با اوباما دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سپ بلاتر در این نشست در خصوص شرایط حضور اوباما در رقابت های جام جهانی با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد.

رئیس فیفا در تور آمریکای خود روز گذشته در ورزشگاه در حال ساخت "نیو میدولندز" در نزدیکی نیویورک حضور پیدا کرد و توپی را وارد دروازه این ورزشگاه 6/1 میلیارد دلاری کرد. آمریکا خواستار میزبانی یکی از دو جام جهانی 2018 و 2022 است و این ورزشگاه می تواند نظر مساعد مسئولان فیفا را جلب کند.

رئیس فیفا همچنین به برگزار کنندگان رقابت های لیگ فوتبال آمریکا پیشنهاد داد که رقابت های MLS را در فصل پاییز برگزار کنند.