اردن تا سال 2030 به صادر کننده انرژی تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خالد طوقان" افزود: با پیشرفت در برنامه صلح آمیز هسته ای اردن در سال های آتی، تولید برق خود را به سطح صادراتی می رسانیم.

وی که مسئولیت کمیته انرژی هسته ای اردن را از ماه مارس 2008 بر عهده گرفته است، با اشاره به اتکای بیش از حد این کشور به واردات انرژی، از تلاش های گسترده "امان" برای رفع این مسئله با استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای خبر داد.

طوقان تاکید کرد: برنامه هسته ای اردن راه حلی استراتژیک در زمینه تولید انرژی است که به این کشور استقلال اقتصادی می دهد.

اردن هم اکنون 95 درصد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند.