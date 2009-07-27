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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۶

شورای نگهبان مازندران در انتخابات عملکرد مثبتی داشت

شورای نگهبان مازندران در انتخابات عملکرد مثبتی داشت

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران با تقدیر از حضور پرشور و حماسی مردم استان در انتخابات 22 خرداد اظهار داشت: کارکرد شورای نگهبان استان در برگزاری انتخابات سالم و سرنوشت ساز مفید بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار رئیس و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان مازندران در ساری افزود: مازندران در انتخابات امسال از نظر برگزاری سالم و بی دغدغه ترین انتخابات را در کشور برگزار کرد.

وی خاطر نشان کرد: انتخاباتی آرام و بدون تنش در این دوره از انتخابات در مازندران نشانه علاقه مندی ملت ایران به امام، رهبری، ارزش های اسلام و دیانت شان است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه پس لرزه های انتخابات پرشور در ایران تاثیری در اراده پولادین ملت نداشته است، تصریح کرد: حضور 40 میلیونی ملت ایران در پای صندوق های رای نشانه صلابت، اقتدار و علاقه مندی آنان به کیان جمهوری اسلامی است.

طبرسی با بیان اینکه برخی قصد داشتند شیرینی حضور پرشور ملت در حماسه حضور را به کامشان تلخ کنند یادآور شد: مردم ایران با تکیه و اطاعت از رهبری جامعه همواره در امن، آسایش و مودت قرار دارد.

وی با اشاره به وجود هشت هزار روحانی در مازندران جایگاه دینی و فقهی این استان را پس از استان های قم و مشهد در رده سوم ذکر کرد و گفت: روحانیون استان باید زمینه ترویج معارف دینی و معنوی را برای مردم بازگو کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز خطاب به مسئولان استان گفت: همان گونه که مردم مقتدرانه و با شور و شعور در پای صندوق های رای حضور یافتند وظیفه آنان است که نسبت به رفع مشکلات و معضلات آنان تلاش جدی داشته باشند.

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، 22 خرداد در ایران اسلامی برگزار شده است.

کد مطلب 919245

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