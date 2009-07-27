سرانه عمومی فضای سبز با خروج پادگانها افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مسعود سلیمانی فرد" با اشاره به تراکم ساختمانها و محدود بودن سرانه های عمومی "پارک ، فضای سبز، فضای فرهنگی و ورزشی " در سطح منطقه گفت : براین اساس مشاور طرح نوسازی بافتهای فرسوده در پادگانها ذخایر شهری مد نظر گرفته است که در صورت خروج پادگان ها از شهر این فضا ها مورد استفاده قرار گیرد.



وی اظهارداشت: شهرداری منطقه موظف به تهیه طرح منظر برای بافتهای فرسوده تا پایان سال جاری شده است .

وی با بیان اینکه 50 درصد شرق منطقه شامل بافت فرسوده می شود تصریح کرد: 210 هکتار منطقه هفت بافت فرسوده محسوب می شود که در بخشی از آن شبکه ها ، پادگانها ، بیمارستانها و مراکز دولتی واقع شده است.

وی با تاکید براین که بدون طراحی طرح منظر نوسازی بافتهای فرسوده امکان پذیر نیست افزود : باید طرح های جامع وتفضیلی به عنوان طرح های بالا دست مد نظر قرار گیرد.

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری منطقه هفت نواحی بافتهای فرسوده این منطقه را شامل نواحی یک ،دو و پنج اعلام کرد.

وی با ذکر این نکته که سه محله شرایط بحرانی تری نسبت به سایر محلات منطقه دارند ادامه داد : محله های شارق ، نظام آباد وسبلان سه محله یاد شده است که شرایط نسبتا بحرانی و نامناسب دارند.

سلیمانی فرد ادامه داد : این محله ها از استحکام کافی برخوردار نبوده و شبکه های آنها زیر 6 متر است ضمن اینکه ضمن اینکه ساختمان ها عمدتا ریزدانه بوده و80 درصد متراژ آن ها کمتر از 100 متر مربع است.

وی با ذکر این نکته که طی سال های گذشته آمار بافت های فرسوده منطقه به اداره کل شهرسازی که متولی مطالعه برنامه ریزی این امر است ،اعلام شده است ادامه داد : متاسفانه برای منطقه هفت تاکنون تنها یک طرح منظر برای یک محله در دست مطالعه است .

سلیمانی فرد تصریح کرد : بدون در نظر گرفتن طرح های بالا دست مثل طرحهای جامع منطقه نمی توان طرح منظر را تهیه کرد.

وی ادامه داد : اجرای این طرح " نوسازی بافتهای فرسوده " مستلزم جذب سرمایه گذار برای مشارکت در ساخت وساز است وعزم ملی را می طلبد.

وی یکی از مشکلات نوسازی بافتهای فرسوده منطقه را محدود بودن ذخایر شهری عنوان کرد واظهار داشت : مشاور این طرح باید با در نظر گرفتن بافتهای فشرده ، محله هایی را در سطح شهر برای اسکان مد نظرقرار دهد.