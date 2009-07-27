گام بزرگ برای عبور از صف بندی سیاسی/ تحکیم بند مقاومت در بیانیه وزارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، "نبیه بری" در گفتگو با روزنامه السفیر چاپ بیروت با خوش بینی گفت : روزهای باقی مانده تا پایان ماه، ممکن است شاهد تحولات مثبتی در روند تشکیل دولت باشد.



بری گفت : به نظر می رسد توافق درباره فرمول تشکیل دولت گام بزرگی را از چهارشنبه گذشته بر اساس عبور از صف آرایی سنتی میان جریان هشتم مارس و چهارده مارس برداشته باشد.



وی خاطر نشان کرد: در صورت تفاهم درباره قواعد و مبانی تشکیل دولت، توزیع کرسی ها و اسامی مشکل بزرگی نخواهد بود.



نبیه بری پیش بینی کرد که هیچ مانع اساسی در برابر بیانیه وزارتی آتی وجود نداشته باشد.



رئیس پارلمان لبنان در عین حال خاطر نشان کرد برای تحکیم بند مقاومت در بیانیه وزارتی برای اینکه بهتر از بیانیه فعلی باشد، تلاش خواهد کرد.



نبیه بری از عملکرد سعد حریری مامور تشکیل دولت جدید که بارها تمایل خود را برای سفر به سوریه اعلام و تاکید کرده هیچ مشکلی با میشل عون(رئیس جریان ملی آزاد) ندارد، ابراز رضایت کرد.



بری درباره درخواست میشل عون برای اختصاص شش وزیر به جریان وی گفت: عون نیز در مرحله گفتگو حق دارد همانند دیگران آن تعداد کرسی را که می خواهد، درخواست کند.

خاطر نشان می شود سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهور لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.