450 هزار نفر از جمعیت معلول روستایی کشور نیازمند خدمات رسانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رامین رضوی ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: از این تعداد بیش از 50 درصد تحت پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) هستند، افزود: البته تا دو سال پیش حدود 72 هزار نفر از جمعیت معلول روستایی تحت پوشش قرار داشتند که امروز با افزایش چشمگیر به 240هزار نفر رسیده و امیدواریم در یک برنامه چهار ساله تمام معلولان روستایی شناسایی شده کشور را در پوشش خدمات رسانی این طرح قرار دهیم.

رئیس ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه سازمان بهزیستی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به چگونگی این طرح و ویژگیهای آن نیز بیان کرد: توانبخشی مبتنی بر جامعه یک رویکرد اجتماعی محور بوده که بر اساس آن معلولانی که کمتر در حوزه خدمات رسانی قرار دارند و دسترسی به خدمات برای آنها کمتر میسر است تحت پوشش قرار می گیرند.

رضوی تصریح کرد: این طرح با استفاده از منابع موجود تلاش دارد که شرایطی فراهم کند تا افرادی که در نقاط محروم تر و دورتر هستند بتوانند از امکانات و خدمات برای توانبخشی استفاده کنند و این امر نیز در فصلهای مختلفی اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده این طرح بر پایه ظرفیت سازی توسط خود مردم و خانواده است، عنوان کرد: مبنای کار بهزیستی در اجرای طرح CBR ‌ مشارکت فعالانه خانواده ها بوده تا بتوانیم در این راستا ظرفیتهای اجتماع را ارتقا داده و معلولان را در جامعه به شرایط مناسبی برای اشتغال و انجام امور عادی روزمره برسانیم.

رئیس ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه برای این امر باید کارکنان بهزیستی و کسانیکه در این طرح حضور دارند آموزشهای لازم را فراگیرند، افزود: در این خصوص چندین دوره آموزشی برای افزایش مهارتها برگزار شده و یکی از این دوره ها به آشنایی با مدیریت برنامه ریزی استراتژیک در جوامع محلی و روستایی اختصاص دارد که البته دوره ها در شیراز به مدت چهار روز برگزار می شود.

رضوی با اشاره به اینکه از زمان شروع طرح یعنی سال 71 تاکنون سعی شده بر اساس نیازها و ظرفیتها مشارکت اجتماعی برای توانبخشی معلولان در جوامع محلی و روستایی افزایش یابد، عنوان کرد: این طرح در اولین هدف گذاری خود جوامع روستایی را مد نظر قرار داده و سعی کرده در این مناطق خدمات توانبخشی و ... را ارتقا دهد.

وی با اشاره به اینکه در رویکرد جدید سعی شده برای اجرای این طرح از افراد تحصیلکرده در رشته های مرتبط با این موضوع و بومی آن منطقه استفاده شود، افزود: البته در راستای اجرای این طرح موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد که می توان از مشکل نگرش جامعه به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات یاد کرد.

رئیس ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه سازمان بهزیستی کشور افزود: کی دیگر از موانع موجود نیز تعاملهای بین بخشی بوده که باید برای این موضوع نیز چاره ای اندیشیده شود، به عنوان نمونه معلولی که در حوزه توانبخشی تا حدودی پیشرفت کرده و قصد دارد که در حوزه تحصیلات فعالیت خود را ادامه دهد از این پس بهزیستی متولی آموزش و پرورش نیست بلکه ارگانهای دیگر نیز در این خصوص باید وارد عمل شوند و شرایط را به گونه ای مناسب فراهم سازند.

رضوی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت اجرای این طرح در استان فارس نیز بیان کرد: در استان فارس نیز براساس هدفگذاریهای صورت گرفته پیش بینی می شود از جمعیت یک میلیون و 680هزار نفری روستایی این استان دو درصد معلول وجود داشته باشد که معادل 33هزار و 600نفر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه خدمات طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در استان فارس در 25 شهرستان استان گسترده شده، افزود: طی این مدت در مناطق روستایی نیز 13هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته اند که نسبت به سالهای گذشته این میزان تحت پوشش افزایش چشمگیری داشته است.