جواد مزدآبادی درباره پخش ناگهانی "خون‌بها" در حالی که قصه مجموعه در ماه محرم می‌گذرد به خبرنگار مهر گفت: خودم هم نمی‌دانم چرا پخش این مجموعه از امشب و این ایام شروع می‌شود. البته بخش‌هایی از مجموعه را در تدوین نهایی حذف کردیم تا قصه متناسب با این ایام باشد. در واقع برخی واژه‌های محرم حذف شد.

وی درباره تاخیر دو سال پخش مجموعه "خون‌بها" توضیح داد: در این باره هم اطلاعی ندارم، چون کار را آماده به شبکه تحویل داده بودیم، اما مطمئن هستم این مجموعه جزو سریال‌های پربیننده تلویزیون می‌شود و مردم از دیدن آن لذت می‌برند.