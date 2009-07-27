  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

مزدآبادی در گفتگو با مهر:

"خون‌بها" با حذف برخی بخش‌ها با اعیاد شعبانیه متناسب شد

"خون‌بها" با حذف برخی بخش‌ها با اعیاد شعبانیه متناسب شد

کارگردان مجموعه تلویزیونی "خون‌بها" دلیل حذف برخی بخش‌های مجموعه را متناسب کردن فضای آن با اعیاد شعبانیه ذکر کرد.

جواد مزدآبادی درباره پخش ناگهانی "خون‌بها" در حالی که قصه مجموعه در ماه محرم می‌گذرد به خبرنگار مهر گفت: خودم هم نمی‌دانم چرا پخش این مجموعه از امشب و این ایام شروع می‌شود. البته بخش‌هایی از مجموعه را در تدوین نهایی حذف کردیم تا قصه متناسب با این ایام باشد. در واقع برخی واژه‌های محرم حذف شد.

وی درباره تاخیر دو سال پخش مجموعه "خون‌بها" توضیح داد: در این باره هم اطلاعی ندارم، چون کار را آماده به شبکه تحویل داده بودیم، اما مطمئن هستم این مجموعه جزو سریال‌های پربیننده تلویزیون می‌شود و مردم از دیدن آن لذت می‌برند.

کد مطلب 919255

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها