به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی زاهدی در پیامی به مناسبت روز جانباز روز خجسته پرچمدار نهضت سرخ کربلا حضرت اباالفضل العباس "ع" و روز جانباز را به تمامی جانبازان به ویژه جانبازان دانشگاهی تبریک و تهنیت گفت.

وزیر علوم در این پیام آورده است: تجلیل و تکریم از جانبازان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مایه بقای انقلاب اسلامی است و به برکت ایثارگری جانبازان و شهدای انقلاب، امروز ایران اسلامی در عرصه های داخلی و بین المللی بر قلل رفیع افتخار ایستاده است عطر حضور جانباز در جامعه و اقتدار و سربلندی او باعث خواهد شد تا روحیه ایثار و جانبازی در جامعه نمودی عینی تر یافته و همین روحیه ناب و انسان سازی به نسل سوم و نسلهای بعدی جامعه نیز تسری یابد.

وی در ادامه پیام آورده است: جانبازان سند زنده حقانیت انقلاب اسلامی در دنیای امروز هستند و تکریم و تجلیل از مقام شامخ جانبازان یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار است و اگر علاقمند به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان است می باشیم، باید در راستای حضور این عزیزان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تلاش مضاعفی نماییم و بی شک کم رنگ شدن حضور جانبازان در جامعه به کم رنگ شدن ارزشها و دستاوردهای بی بدیل انقلاب اسلامی منجر خواهد شد و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی از همین معبر به اهداف پلید و شوم خویش دست خواهند یافت.

وزیر علوم دراین پیام آورده است: جانبازان با الهام از کردار و منش حضرت اباالفضل العباس "ع" درس فداکاری و شجاعت و وفا آموختند و در عمل نیز آن را به اثبات رسانیدند و در راه دفاع از اهداف مقدس اسلام، تا پای جان ایستادند و با اهدای بخشی از وجود ذی جود خویش از حریم اسلام محافظت نموده حماسه ای جاوید آفریدند و امروز نیز در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی پاسدار واقعی برای ارزشها و اهداف نظام اسلامی بوده و با عمل به دستورات و احکام الهی و منویات بزرگ جانباز انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری، الگویی شایسته برای جوانان و همه آحاد ملت به شمار می آیند.