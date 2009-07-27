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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

وزیرعلوم به مناسبت روز جانباز:

جانبازان سند زنده حقانیت انقلاب اسلامی در دنیای امروز هستند

جانبازان سند زنده حقانیت انقلاب اسلامی در دنیای امروز هستند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت سالروز خجسته میلاد حضرت اباالفضل العباس (ع) در پیامی این روز را گرامی داشت و گفت: جانبازان سند زنده حقانیت انقلاب اسلامی در دنیای امروز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی زاهدی در پیامی به مناسبت روز جانباز روز خجسته پرچمدار نهضت سرخ کربلا حضرت اباالفضل العباس "ع" و روز جانباز را به تمامی جانبازان به ویژه جانبازان دانشگاهی تبریک و تهنیت گفت.

وزیر علوم در این پیام آورده است: تجلیل و تکریم از جانبازان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مایه بقای انقلاب اسلامی است و به برکت ایثارگری جانبازان و شهدای انقلاب، امروز ایران اسلامی در عرصه های داخلی و بین المللی بر قلل رفیع افتخار ایستاده است عطر حضور جانباز در جامعه و اقتدار و سربلندی او باعث خواهد شد تا روحیه ایثار و جانبازی در جامعه نمودی عینی تر یافته و همین روحیه ناب و انسان سازی به نسل سوم و نسلهای بعدی جامعه نیز تسری یابد.

وی در ادامه پیام آورده است: جانبازان سند زنده حقانیت انقلاب اسلامی در دنیای امروز هستند و تکریم و تجلیل از مقام شامخ جانبازان یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار است و اگر علاقمند به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان است می باشیم، باید در راستای حضور این عزیزان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تلاش مضاعفی نماییم و بی شک کم رنگ شدن حضور جانبازان در جامعه به کم رنگ شدن ارزشها و دستاوردهای بی بدیل انقلاب اسلامی منجر خواهد شد و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی از همین معبر به اهداف پلید و شوم خویش دست خواهند یافت.

وزیر علوم دراین پیام آورده است: جانبازان با الهام از کردار و منش حضرت اباالفضل العباس "ع" درس فداکاری و شجاعت و وفا آموختند و در عمل نیز آن را به اثبات رسانیدند و در راه دفاع از اهداف مقدس اسلام، تا پای جان ایستادند و با اهدای بخشی از وجود ذی جود خویش از حریم اسلام محافظت نموده حماسه ای جاوید آفریدند و امروز نیز در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی پاسدار واقعی برای ارزشها و اهداف نظام اسلامی بوده و با عمل به دستورات و احکام الهی و منویات بزرگ جانباز انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری، الگویی شایسته برای جوانان و همه آحاد ملت به شمار می آیند.

کد مطلب 919257

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