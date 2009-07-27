اجرای کنسرت گروه موسیقی دلشدگان در کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این برنامه، قطعاتی در دستگاه نوا، آواز بیات ترک و آواز بیات اصفهان نواخته و اجرا می شود.

اشعار این کنسرت از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، سپیده شایان و پریوش نبئی با آهنگسازی و تنظیم هادی سپهری است. گروه موسیقی دلشدگان کرج از سال 76 فعالیت خود را آغاز کرده است.

نوازندگی سازها در این گروه را مهران قهرمان زاده، علیرضا کیایی، محمد کربلایی، بابک قزوانی، شهریار محمدی، مرتضی کرمی و بهرنگ نیک آیین بر عهده دارند و خواننده گروه نیز "مهدی حیدری" است.

گروه موسیقی دلشدگان کرج امروز و فردا، هشتم و نهم مردادماه جاری از ساعت 20 در "سینما تئاتر ارشاد" واقع در پارک چمران کرج برنامه اجرا می کند.

