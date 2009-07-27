برخورد یک دستگاه خودروی سواری با تانکر آب

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشنشانان با حضور به موقع در صحنه این حادثه آسیب دیدگان را از میان آهن پارهها خارج کردند.
ستاد فرماندهی آتشنشانی پس از اطلاع از این حادثه ساعت 5 و پانزده دقیقه بامداد امروز آتشنشانان ایستگاه 27 و گروه نجات 8 را به محل حادثه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه ستاری، روی پل فرودگاه روانه کرد.
جواد خلج فرمانده آتشنشانان گفت: در این حادثه خودروی سواری با خودروی تانکر آب که متوقف و در حال آبیاری فضای سبز حاشیه خیابان بود برخورد کرد و سرنشینان آن درون اتاقک متلاشی شده خودرو گرفتار شدند.
وی افزود: آتشنشانان بیدرنگ با ایمنسازی اولیه و نصب علایم هشداری برای خودروهای در حال گذر سیستم برق خودرو را قطع کردند و با استفاده از جک و قیچی هیدرولیکی درب خودرو را باز و آسیب دیدگان حادثه از جمله راننده خودرو را که آسیب بیشتری دیده بود از خودرو خارج کردند. آسیب دیدگان این حادثه «امید» 30 ساله راننده، «علی-م» 25 ساله، «ندا—ت» 26 ساله و «مینا-ر» 18 ساله را امدادگران اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.
آتشنشانان پس از ایمنسازی کامل محل حادثه و انتقال خودروی آسیب دیده به حاشیه بزرگراه به عملیات خود پایان دادند.
نظر شما