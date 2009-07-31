به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت در مراسم اختتامیه دومین دوره حرفهای آموزش دروازهبانی باشگاه سپاهان اصفهان با اشاره به لزوم بروز توانایی بازیکنان ایرانی در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: در سالهای گذشته میدان را برای دروازه بانان ایرانی کوچک کردهایم.
وی با بیان اینکه باشگاه سپاهان اصفهان از سالهای گذشته به این نتیجه رسید که و اهمیت لازم در قالب آموزشهای تخصصی و حرفه ای برای دروازه بانان ایرانی باید به اجرا گذاشته شود، افزود: آن زمان که هنوز معضل دروازهبانی در کشور وجود نداشت و قانون منع حضور دروازهبانهای خارجی در کشور تصویب نشده بود، مسئولان باشگاه سپاهان به این نتیجه رسیدند که دروازهبانان ایرانی باید تقویت شوند و تحت آموزش های روز دنیا قرار گیرند.
مدیرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به برگزاری نخستین دوره آموزشی دروازهبانی در کشور که 4 سال پیش توسط این باشگاه برگزار شد، اضافه کرد: فدراسیون فوتبال با محدود کردن حضور دروازهبانان خارجی در تیمهای لیگ برتری موجب رشد دروازهبانان جوان ایرانی و ایجاد بستری مناسب برای این دروازهبانان شد.
وی با انتقاد از باشگاههایی که پس از پایان هشتمین مسابقات لیگ برتر به یاد آوردند که دروازهبانان خارجی در دروازه خود دارند، تاکید کرد: برخی باشگاهها که در پایان لیگ یادشان آمد که دروازهبانان خارجی را در سنگر خود گماردهاند در صدد بوده که موجب لغو قانون منع حضور دوازهبانان خارجی در کشور شوند اما خوشبختانه این قانون همچنان پابرجا ماند.
ساکت با بیان اینکه باشگاه سپاهان در صدد بوده با حضور مربیان مطرح دنیا در اصفهان و برگزاری دورههای دروازهبانی موجب ارتقای سطح دانش دروازهبانهای ایرانی شود، اظهار داشت: در صدد هستیم تا با برگزاری این کلاسها موجب نگاه تخصصی مسئولان و ورزشکاران به بحث دروازهبانی و مربی دروازه بانی در ایران شویم.
این دوره آموزشی با حضو ماتس اسونسون مربی دروازهبانهای تیم ملی امید سوئد که در سال 2006 با این تیم مقام سوم مسابقات جام ملتهای اروپا در رده امید را از آن خود کرد به مدت یک هفته در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد.
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