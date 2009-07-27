کسب 70 درصد آرا توسط بارزانی/ پیروزی "تغییر" در کانون نفوذ طالبانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، ریاست منطقه کردستان عراق از پیروزی مسعود بارزانی رئیس فعلی آن با کسب 70 درصد آرا در انتخابات روز شنبه سوم مرداد خبر داد.



در حالی که هنوز نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است، ائتلاف کردستان متشکل از حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی(رئیس جمهوری عراق) از کسب 60 کرسی، فهرست "تغییر" از مخالفان ائتلاف کردستان، از کسب 28 کرسی، فهرست "خدمات و اصلاح" نزدیک به فهرست تغییر از کسب 17 کرسی و اقلیتهای دیگر از کسب 11 کرسی در پارلمان منطقه کردستان که 111 کرسی دارد، خبر داده اند.



در هر صورت، مخالفان دو حزب عمده و سنتی منطقه کردستان، حداقل 40 کرسی از مجموع 111 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد و برای اولین، پارلمان این منطقه شاهد مخالفانی با این حجم گسترده خواهد بود.



العربیه در تحلیل انتخابات اخیر منطقه کردستان ابراز عقیده کرد انتظار نمی رود که تغییر بنیادین در ساختار سیاسی منطقه کردستان عراق ایجاد شود.



این شبکه در عین حال، فهرست "تغییر" را تهدیدی برای دو حزب بزرگ و عمده منطقه کردستان که رهبری آن را بارزانی و طالبانی بر عهده دارند و به ویژه ضربه ای بزرگ به طالبانی قلمداد می کند.



برای اولین بار پس از چند دهه، فهرستی جدا شده از حزب جلال طالبانی (اتحادیه میهنی) توانست با شعار "مبارزه با فساد" وارد انتخابات شود و اقتدار سنتی دو حزب بزرگ منطقه کردستان را که از حکومت خودمختاری برخوردار است، متزلزل کند.



فهرست "تغییر" به رهبری مصطفی نوشیروان از مخالفان رئیس جمهوری عراق، از پیروزی خود در شهر سلیمانیه و برخی مناطق دیگر در انتخابات پارلمانی روز شنبه خبر داده است.



حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی اعتراف کرد فهرست "تغییر" در استان سلیمانیه به عنوان کانون نفوذ طالبانی از حزب وی پیشی گرفته است.



از سوی دیگر، مسعود بارزانی در انتخابات ریاست منطقه کردستان توانست در برابر "کمال میراودلی" رقیب خود به پیروزی قاطع رسید؛ البته رقیب مسعود در استان سلیمانیه پیشتاز بود.



نتایج اولیه شمارش آرا به پیشتازی فهرست کردستانی شامل احزاب تحت امر طالبانی و بارزانی در بیشتر مناطق کردستان حکایت می کند و پس از آنها، فهرست تغییر قرار دارد.



کمیساریای عالی مستقل انتخابات در منطقه کردستان عراق میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی و ریاست را بیش از 78 درصد اعلام کرد.



پارلمان منطقه کردستان عراق، 111 کرسی دارد.



بر اساس این گزارش، "مسعود بارزانی" رئیس فعلی منطقه کردستان عراق شانس نخست انتخاب مجدد به این سمت است. منطقه کردستان عراق شامل استانهای اربیل، دهوک و سلیمانیه از سال 1991 که هنوز صدام بر عراق حکومت می کرد، تا کنون به صورت خودمختار اداره می شود.