233 نفر در سه ماهه اول امسال در آسانسور دچار سانحه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "داود براتی" گفت: بر اثر این حوادث چهار نفر کشته و زخمی شدند و این در حالی است که طی این سالها آتش‌نشانان صدها نفر را نیز از حوادث آسانسور نجات داده‌اند.

معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران در حال حاضر سندیکای آسانسور را تنها متولی قانونی و مسئول در رابطه با کنترل کیفیت وضعیت آسانسور اعلام و تصریح کرد: طبق آخرین جلسه مشترک سندیکای آسانسور و سازمان آتش‌نشانی قرار است تا یک ماه آینده این کمیته فنی مشترک راه‌اندازی و اعضای آن نیز مشخص شود.

وی افزود: از اوایل سال 86، آمار حوادث آسانسور افزایش قابل توجهی پیدا کرد که در آن زمان سازمان آتش‌نشانی با سندیکای آسانسور وارد رایزنی شد که بازنگری در روش‌های کنترل کیفیت آسانسورها از جمله نتایج این رایزنی بود.

براتی با اشاره به این که آمار حوادث آسانسور در سال 87 نسبت به مدت مشابه سال 86، دو برابر افزایش را نشان می‌دهد، گفت: هر چند موضوع قطعی برق در بروز این حوادث تاثیرگذار بود اما حتی اگر قطعی برق در کشورهای دیگر را هم مد نظر قرار دهیم، باز هم نباید این موضوع منجر به بروز این تعداد حوادث در آسانسورهای پایتخت شود.

به گفته براتی، پیش‌بینی یک سیستم ساده به نام «Black out» می‌تواند باعث شود که آسانسور در زمان قطع برق در یک طبقه باقی بماند.

وی با بیان این که آمار حوادث آسانسور در سال 81، 689 مورد بود که 32 کشته و مجروح بر جای گذاشت، افزود: این آمار در سال 82 به 898 حادثه رسید که 34 کشته و مصدوم داشت.

معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: در سال 83، 939 مورد حادثه آسانسور در پایتخت رخ داد که بر اثر آن 28 تن کشته و زخمی شدند، همچنین آمار حوادث سال 84، یک‌هزار و 65 مورد بود که منجر به کشته و زخمی شدن 34 تن در تهران شد.

براتی آمار حوادث آسانسور در سال 85 را 1252 مورد عنوان کرد و افزود: در این سال 27 تن در تهران کشته و زخمی شدند.

وی با بیان این که آمار حوادث آسانسور در سال 86 به یک‌هزار و 527 مورد رسید که بر اثر آن 35 تن کشته و زخمی شدند، گفت: آمار حوادث آسانسور در سال گذشته به 3200 مورد رسید که تعداد کشته زخمی این حوادث نیز حدود 70 تن بوده است.

معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به افزایش حوادث آسانسور برای پیشگیری از این حوادث تشکیل کمیته راهبردی ارتقای کیفیت و ایمنی در صنعت آسانسور را خواستار شد.

براتی اظهارداشت: این کمیته می‌تواند با توجه به شرح وظیفه در کوتاه مدت، حوادثی را که در ماههای اخیر رخ داد از جنبه‌های مختلف تجزیه و تحلیل و مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث را بررسی کند.

وی با بیان این که با توجه به آمار بالای حوادث آسانسور و ادامه این روند اگر آتش‌نشانی هزار ایستگاه در پایتخت راه‌اندازی کند، باز هم قادر به خدمت رسانی به کلیه حوادث پایتخت نخواهد بود، افزود: در جلساتی که با سندیکای آسانسور داشته‌ایم آنها عنوان کردند که درصد قابل توجهی از مسئولان شرکتهایی که خدمات ارائه می‌کنند اشخاص حقیقی هستند که مجوزی از سندیکا ندارند. سندیکا نیز نظارت چندانی بر روی قطعات آسانسور در بازار ندارد.

معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی اضافه کرد: تمام شرکتهای کنترل کیفیت آسانسور وزارت صنایع، موسسه استاندارد و سندیکای آسانسور باید در رابطه با میزان استانداردهای آسانسورها پاسخگو باشند.