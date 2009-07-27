بازنشسته نشده ام/ همچنان آماده خدمتم

سردار محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنا بر نظر فرمانده نیروی انتظامی از راهنمایی و رانندگی کناره گیری کرده ام و پس از من سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور خواهد شد.

این اظهارت در حالی از سوی رویانیان مطرح می شود که قرار است روز سه شنبه ( فردا ) مراسم تودیع وی توسط فرمانده ناجا برگزار شود.

این اتفاق در حالی در شرف رخ دادن است که پیش از این شایعاتی مبنی بر حضور رویانیان در دولت وجود دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در این باره اظهارداشت: من در حال حاضر از ناجا بازنشسته نشده ام و آمادگی خدمت به مردم در سایه نظام جمهوری اسلامی را دارم.