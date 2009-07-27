نخستین قربانی بیماری تب کریمه کنگو در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بر اثر این بیماری دو دامدار نیز بستری هستند، ضمن این که چهار نفر از پرسنل بیمارستان امام رضا (ع) نیز به این بیماری مبتلا شده و اکنون بستری هستند که دو تن از آنان پزشک هستند و در آی سی یوی بخش داخلی بستری شده اند و حال یک تن از آنان نامساعد است.

این در حالی است که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد حاضر به گفتگو در این باره نشدند.

باغستانی مسئول روابط عمومی بیمارستان امام رضا (ع) در پاسخ سئوال خبرنگار مهر افزود: ما مجاز به اعلام این گونه آمارها نیستیم با مرکز بهداشت تماس بگیرید.

دکتر راوری رئیس این بیمارستان نیز اظهار داشت: در جلسه روز پنج شنبه، دکتر مجدی معاون بهداشتی مسئول اعلام این گونه خبرها شده، با وی تماس بگیرید، اگر وی گفت، من جواب شما را بدهم در این باره صحبت می کنم. دکتر مدبر، مسئول دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز خبرنگار ما را به معاون بهداشتی دانشگاه ارجاع داد.

دکتر محمدرضا مجدی، معاون بهداشتی این دانشگاه نیز با بیان این که سئوال خود را نمابر کنید تا فردا جوابش را برای شما ارسال کنیم جوابی به خبرنگار مهر نداد.

در تماسهای مکرر با دکتر مسعود ملکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و منوری رئیس روابط عمومی این دانشگاه تلفن همراه آنها جواب نداد.

ین بیماری از طریق ترشحات حیوان یا گوشت آن به انسان منتقل شده و از طریق ترشحات انسان مبتلا به انسانهای دیگر انتقال می یابد.