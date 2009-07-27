شرایط پرسپولیس امیدوار کننده است/ ناکامی های گذشته را جبران می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی پس از ثبت قرارداد خود با باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: حدود 18 روز است که در تمرینات پرسپولیس حضور دارم و با این تیم همکاری می کنم طی این مدت برنامه های آماده سازی تیم دنبال می شد و در عین حال باشگاه در صدد استخدام یک مربی بزرگ بود که خوشبختانه این مهم با جذب کرانیچار انجام شد امیدوارم در ادامه هم کارها به همین صورت خوب دنبال شود و در اجرای برنامه ها موفق باشیم و نتایج قابل قبول و طبق خواست مردم به دست آوریم.

وی در ادامه برپایی اردو در ترکیه را به سود سرخپوشان خواند و افزود: متاسفانه آن بازیکنانی که در اردوی ترکیه حاضر نبودند نتوانستند به همراه دیگر بازیکنان به شرایط مطلوب برسند اما جای نگرانی نیست و تا آغاز مسابقات لیگ با فشار و تمرین بیشتر هماهنگی لازم بین تمامی بازیکنان به وجود خواهد آمد.

مربی پرسپولیس در خصوص جدایی مازیار زارع و پژمان نوری از این تیم و انتخاب نفر جانشین آنها گفت: با آوردن یک هافبک برزیلی و عادل کلاه کج که مراحل انتقالش به پرسپولیس قطعی شده است، مشکلی در پست هافبک میانی نخواهیم داشت.

وی در ادامه از جذب یک بازیکن عراقی دیگر خبر داد و گفت: نبود بازیکنان ستاره برای هر تیمی مضر است و ما هم قطعا با حضور علی کریمی قدرتمند تر می شدیم اما چاره ای نیست او باید با باشگاه به توافق برسد که ظاهرا تا به امروز این توافق و تعامل حاصل نشده است.

مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: من سال گذشته بازیهای پرسپولیس را تعقیب می کردم، امروز می توانم اطمینان خاطر بدهم که در فصل آینده پرسپولیس حاشیه نخواهد داشت و منظم تر از قبل عمل می کند. این به این معنا نیست که در فصل گذشته این تیم حاشیه و بی نظمی داشته اما شرایطی که من امروز می بینم بسیار امیدوار کننده است، تمامی بازیکنان، مربیان ومدیریت باشگاه با انگیزه در صدد جبران ناکامیهای گذشته هستند.

وی در خاتمه تصریح کرد: در حال حاضر نمی توان پیش بینی کرد که چه تیمی قهرمان می شود آنچه مسلم است هواداران پرسپولیس و استقلال از تیمشان قهرمانی می خواهند اما باید آنها بدانند که در پایان مسابقات لیگ از جمع 18 تیم حاضر فقط یک تیم قهرمان می شود. امروز زود است که در مورد قهرمانی حرف بزنیم بهتر است مسابقات آغاز شود، روند تیم ها را ببینیم پس از آن می توان در این مورد بهتر اظهار نظر کرد.