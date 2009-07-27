خلعتبری در ذوب آهن می ماند / اجازه نمی دهیم سپاهان با مشکل مواجه شود

اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با منتفی دانستن خبر حضور ابراهیم زاده در تیم ملی، در مورد پیشنهاد رسمی تیم کلن آلمان به خلعتبری گفت: با این بازیکن صبحت کردیم و پس از آن قرار شد این فصل در ذوب آهن بماند. خلعتبری هم این مساله را قبول کرد و در حال حاضر با تمام توان در تمرینات تیم شرکت می کند.

وی با تمجید از شرایط مطلوب تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ادامه داد: شرایط فنی و روحی بازیکنان با توجه به برگزاری اردوها و تمرینات مناسب، بسیار خوب است و از آمادگی کاملی برخوردارند تا لیگ را با قدرت آغاز کنند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: هدف ما حضور قدرتمندانه در لیگ است تا ضمن دفاع از عناوین فصل گذشته، نتایج به مراتب بهتری را در لیگ نهم کسب کنیم. قطعا کادرفنی و بازیکنان ما حرف‌های زیادی برای گفتن در این رقابت‌ها دارند.

دلیلی خاطرنشان کرد: درحال حاضر در باشگاه ذوب آهن همه چیز سرجای خود قرارداشته و برنامه‌های اجرایی باشگاه به شکلی اصولی پیگیری می شود. با صراحت می گویم تیم فوتبال ذوب آهن جزو معدود تیم‌هایی است که بدون حاشیه و با قدرت کامل خود را برای حضور در نهمین دوره لیگ برتر آماده می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه بازسازی ورزشگاه نقش جهان به درازا کشیده شده و قطعا استفاده همزمان دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان از ورزشگاه نقش جهان، می تواند مشکلاتی را برای زمین چمن آن ایجاد کند. البته ما درکنار مسئولیتی که در قبال ایجاد شرایط لازم برای موفقیت تیم ذوب آهن داریم، مسئولیت بسیار مهمتری در رابطه با ورزش استان اصفهان داریم، به همین دلیل مشکلات موجود در این زمینه را به جان می خریم و اجازه نمی دهیم مشکلی برای باشگاه سپاهان بوجود آید.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در پایان گفت: ارتباط ما با آقای ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان بسیار خوب است و سعی و هدف هر دو باشگاه استفاده بهینه از امکانات ورزشگاه فولادشهر بوده تا هیچ کدام از تیم‌های فوتبال دو باشگاه در بهره برداری مطلوب از امتیاز میزبانی در مسابقات داخلی و بین المللی با مشکل مواجه نشوند.