حکم جلب مدیر شرکت صنایع اراک صادر شد

محمدحسن آصفری با بیان اینکه مدیرشرکت صنایع اراک به دلیل ایجاد اغتشاش جلب می شود در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در پی تخطی مدیران شرکت صنایع اراک و بی‌توجهی به مصوبه شورای تأمین استان مرکزی و شهرستان اراک حکم جلب مدیر این شرکت از سوی مقامات قضایی استان صادر و برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به معنی بی توجهی با حقوق کارگران و منطقه واقع شده کارخانه نیست، خاطر نشان کرد: مدیریت شرکت باید مطیع قوانین باشند در حالیکه کارگران این شرکت مدتهاست حقوق نگرفتند.

فرماندار اراک، افزود: باید با واگذار کردن شرکت به سرمایه‌گذاران متعهد و توانمند زمینه را برای برطرف کردن مشکلات ایجاد شده برای کارگران این واحد فراهم ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، شرکت صنایع اراک از واحدهای صنعتی اراک است که در سال 86 به بخش خصوصی واگذار شد و اکنون بیش از سه ماه است این واحد تعطیل شده و کارگران ماههاست حقوق خود را نگرفتند، کارگران شرکت پس از بارها اعتراض، روز گذشته نیز مقابل استانداری استان در اراک تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.

