امارات از کمک های آصفی برای توسعه روابط با ایران قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات امروز دوشنبه نشان درجه یک این کشور را تحت عنوان "درجه استقلال" به حمیدرضا آصفی سفیر ایران در امارات اهدا کرد تا از زحمات او در توسعه و تقویت روابط دو جانبه قدردانی کرده باشد.



بدنبال پایان ماموریت آصفی در امارات، قرار است وی تا آخر ماه این کشور را ترک کند.

همچنین امروز شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات نیز به مناسبت پایان ماموریت آصفی از زحمات وی طی ماموریتش تقدیر کرد.



آصفی نیز به نوبه خود در این دیدار روابط دو کشور را بسیار دوستانه توصیف و از تلاش دولت امارات بمنظور توسعه همکاری های دو جانبه قدردانی کرد.

