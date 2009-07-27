هم اندیشی بسیج اساتید با حضور احمدی نژاد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مهمانان این همایش رئیس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه کشور هستند.

مدیر ارتباطات و رسانه‌های سازمان بسیج اساتید با اشاره به شعار این دوره تحت عنوان طرح تحول اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیراظهار داشت: بحث اصلاح الگوی مصرف نیز طی این همایش با ارائه 100 مقاله تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ابراهیمی درخصوص تفاوت همایش سال جاری با گردهمایی مشابه در سال گذشته، تصریح کرد: در این دوره محوریت وحدت موضوعیت دارد و کارگروه‌ها از دیدگاه تخصصی خود به بحث و بررسی آن خواهند پرداخت.

وی افزود: یازدهمین دوره هم‌اندیشی بسیج اساتید از هشتم تا دوازدهم مرداد ماه سال جاری در تالار قدس کتابخانه آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.