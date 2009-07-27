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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

اسماعیلی به مهر خبر داد:

نامه حدود 200 نماینده به رئیس جمهور در خصوص مسائل اخیر

نامه حدود 200 نماینده به رئیس جمهور در خصوص مسائل اخیر

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس از ارسال نامه نمایندگان مجلس که نسبت به رفتارهای اخیر رئیس جمهور گله مند هستند به ریاست جمهوری خبر داد.

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت : نمایندگان حامی دولت که انتقاداتی دلسوزانه به رئیس جمهور داشتند با تهیه نامه ای و جمع آوری امضا در صحن علنی روز یکشنبه به ذکر انتقادات خود پرداختند.

وی ادامه داد : امضاهای این نامه همزمان با بیانیه حمایت از مواضع رهبری جمع شده است و حدود 200 امضا دارد.

نماینده گرمی تاکید کرد: دراین نامه تلاش شده با تاکید بر حمایت از دولت آقای احمدی نژاد، نسبت به تصمیم گیری های و اقدامات اخیر در دولت تذکر داده شود. همچنین نمایندگان امضا کننده این نامه از احمدی نژاد خواستند تا کارها را بدون عجله انجام داده و تعامل بیشتری در امور داشته باشد.

کد مطلب 919308

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