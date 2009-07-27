نامه حدود 200 نماینده به رئیس جمهور در خصوص مسائل اخیر

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت : نمایندگان حامی دولت که انتقاداتی دلسوزانه به رئیس جمهور داشتند با تهیه نامه ای و جمع آوری امضا در صحن علنی روز یکشنبه به ذکر انتقادات خود پرداختند.

وی ادامه داد : امضاهای این نامه همزمان با بیانیه حمایت از مواضع رهبری جمع شده است و حدود 200 امضا دارد.

نماینده گرمی تاکید کرد: دراین نامه تلاش شده با تاکید بر حمایت از دولت آقای احمدی نژاد، نسبت به تصمیم گیری های و اقدامات اخیر در دولت تذکر داده شود. همچنین نمایندگان امضا کننده این نامه از احمدی نژاد خواستند تا کارها را بدون عجله انجام داده و تعامل بیشتری در امور داشته باشد.