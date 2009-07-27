نمایشگاه تخصصی ایمنی و سلامت مواد غذایی و محصولات بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این رویداد اقتصادی علاوه بر معرفی برخی دستاوردهای اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی معاونت غذا و دارو، اقدامات، اتخاذ تصمیمات بنیادین و سیاستگذاری هایی که در جهت حفظ سلامت عمومی جامعه بوده و منجر به افزایش کیفیت محصولات غذایی و بهداشتی تولیدی و وارداتی و در نهایت محصولات برتر و مورد تایید اداره کل نظارت بر مواد غذایی که نسبت به سایر کالاهای دارای پروانه بهداشتی اساسا از نظر کیفیت و رعایت موارد ایمنی و سلامت از سطح بالاتری برخوردارند به معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

یکی دیگر از اهداف این نمایشگاه آشنایی عموم مردم با واحد های تولید کننده و وارد کننده محصولاتی است که دارای کیفیت برتر هستند تا ضمن تشویق به مصرف این کالاها که نقش جدی در سلامت فردی و در نهایت سلامت کل جامعه دارد آن را در سبد مصرفی خود قرار دهند.

در همین رابطه دبیر علمی نمایشگاه اعلام کرد : در جهت ارتقای سطح علمی نمایشگاه از انجمن های صنفی تولید کنندگان و وارد کنندگان اینگونه محصولات که تاثیر مستقیم بر سلامت جامعه داشته و از جایگاه ویژه ای برخوردارند دعوت به عمل آمده تا ضمن حضور در بخش سیاستگذاری، نظرات و پیشنهادات خود را به ستاد برگزاری نمایشگاه ارسال کنند.

محمد رضا جورکش از واحدهای تولیدی و وارد کنندگانی که محصولاتشان به معنای علمی در خدمت سلامت جامعه و مورد تایید اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است درخواست شده با مراجعه به پایگاه اینترنتی معاونت غذا و دارو و یا وب سایت رسمی این نمایشگاه به آدرس www.iranhyfo.com اطلاعات لازم را جهت حضور در این نمایشگاه کسب کنند.