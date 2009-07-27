حمل بیش از 36 میلیون تن بار توسط بخش ریلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، محمدمهدی دهقان گفت: طبق پیش بینی انجام شده در سالجاری برای جابجایی بیش از 30 میلیون نفر در بخش مسافری از طریق راه آهن برنامه ریزی شده است.

معاون بهره برداری سیر و حرکت راه آهن کشور در ادامه به کاهش 18 درصدی حمل بار در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و اظهار داشت: این کاهش حمل بار در مدت یادشده، به سبب شرایط نامناسب اقتصادی در سطح بین‌الملل و در حوزه صادرات بوده است.

دهقان افزود: از اول تیرماه سالجاری با برنامه ریزی‌های انجام شده شاهد رسیدن به اهداف برنامه هستیم به نحوی که کسری سه ماهه نخست امسال را جبران خواهیم کرد.

وی همچنین در خصوص میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش ریلی خاطر نشان کرد: هم اکنون از اهداف تعیین شده در برنامه چهارم در بخش حمل بار 25 درصد عقب افتادگی داریم که براساس این برنامه باید در بخش بار به جابه جایی بیش از47 میلیون تن دست پیدا کنیم اما به سبب اینکه در تمام عواملی که در رسیدن به این هدف موثر هستند سرمایه گذاری محقق نشد، در بخش ریلی فاصله با اهداف برنامه چهارم اتفاق افتاده است.

معاون بهره برداری سیر و حرکت راه آهن ادامه داد: در بخش مسافری وضعیت بهتر است به طوری که به اهداف برنامه چهارم نزدیک تر هستیم.

دهقان سپس به برنامه‌های معاونت بهره برداری سیر و حرکت راه آهن در سالجاری اشاره کرد و گفت: اعزام قطارهای برنامه‌ای مستقیم، افزایش قطارهای کانتینری، واگذاری کل واگن‌های باری راه آهن به بخش خصوصی، صدور بارنامه های الکترونیکی، سیستم رهیابی لکوموتیو و واگن، افزایش نظارت پیگیری و صدور دستورالعمل‌های ایمنی در بخش سخت افزاری و نرم افزاری از جمله برنامه های راه آهن در سالجاری است.

معاون راه آهن در پیان سخنانش تاکید کرد: باتوجه به اینکه امسال سال اصلاح الگوی مصرف است، استفاده بهینه از تمام امکانات، صدور بارنامه‌ها به صورت الکترونیک، کاهش هزینه ها و درآمدزایی از موارد مهم در دستور کار راه آهن است.