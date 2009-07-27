تور بازدید رایگان در کتابخانه ها برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه کلیه شهروندان فرصت دارند از امروزجهت ثبت نام به یکی از کتابخانه های فوق مراجعه واز امکانات این تور به صورت رایگان استفاده نمایند.زمان حرکت تور روز دوشنبه مورخ 12 مردادماه است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های تابستانی این سه کتابخانه می توانند همه روزه به کتابخانه های امیرکبیر واقع در پارک قیطریه، کتابخانه دارآباد واقع در پارک ساحلی دارآباد و کتابخانه عظیمی واقع در خیابان شریعتی ، بالاتر از پل صدر، روبروی باشگاه ورزشی شهید چمران مراجعه کنند.

