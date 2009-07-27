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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

توسط شهرداری منطقه یک:

تور بازدید رایگان در کتابخانه ها برگزار می شود

تور بازدید رایگان در کتابخانه ها برگزار می شود

کتابخانه های امیرکبیر،دارآباد وعظیمی وابسته به مراکز فرهنگی هنری منطقه یک همزمان با جشنواره تابستانی پایتخت وبا هدف ایجاد شورونشاط اجتماعی در میان شهروندان اقدام به برگزاری تور بازدید از اماکن دیدنی شهر تهران می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه کلیه شهروندان فرصت دارند از امروزجهت ثبت نام به یکی از کتابخانه های فوق مراجعه واز امکانات این تور به صورت رایگان استفاده نمایند.زمان حرکت تور روز دوشنبه مورخ 12 مردادماه است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از برنامه های تابستانی این سه کتابخانه می توانند همه روزه به کتابخانه های امیرکبیر واقع در پارک قیطریه، کتابخانه دارآباد واقع در پارک ساحلی دارآباد و کتابخانه عظیمی واقع در خیابان شریعتی ، بالاتر از پل صدر، روبروی باشگاه ورزشی شهید چمران مراجعه کنند.

کد مطلب 919317

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