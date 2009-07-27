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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

620 موسسه قرآنی در کشور فعالیت دارند

620 موسسه قرآنی در کشور فعالیت دارند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور گفت: 620 موسسه قرآنی در کشور فعالیت قرآنی دارند که مورد استقبال مردم بوده و موجب ترویج فرهنک اسلامی و قرآنی در جامعه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی مطهری بعداز ظهر دوشنبه در همایش بزرگ فعالان و قرآن آموزان دوره های جامع ملی حفظ و مفاهیم قرآن کریم استان مرکزی در فرهنگسرای آیینه اراک افزود: از این تعداد موسعه قرآنی 120 موسسه ثبت شده و مراحل ثبت 500 موسسه قرآنی فعال در دست انجام است.

وی بیان کرد: موسسات و مراکز قرآنی در سطح کشور به عنوان محور فعالیتهای فرهنگی در جامعه هستند و باید مورد حمایت باشند.

مطهری با اشاره به فعالیتهای این مرکز که از ابتدای دولت نهم به صورت رسمی با برپایی نمایشگاه قرآن کریم آغاز شده، افزود: مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی با شعار قرآن محوری و تمسک به کلام وحی فعالیتهای خوبی را در سطح کشور انجام داده است.

وی ادامه داد: مرکز توسعه فعالیتهای قرآنی بر محور سیاست گذاری برای فعالیتهای قرآنی در حوزه موسسات و مراکز قرآنی مردمی، هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیتهای این موسسات پایه گذاری شده است.

معاون مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت های قرآنی به موسسات و مراکز قرآنی گفت: در این راستا مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور حمایت و هدایت این فعالیتها را بر عهده دارد.

علی هاشمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز تعالیم قرآنی، زمینه ای برای زندگی سالم دانست و گفت: این آموزه های قرآنی است که می تواند سدی در راه توطئه های فرهنگی دشمنان باشد.

در این همایش از 123 فعال قرآنی استان تقدیر شد و همچنین سه موسسه قرآنی به عنوان مراکز ممتاز معرفی شدند.

کد مطلب 919318

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