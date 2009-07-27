بیانیه ائمه جمعه فارس و کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مسائل اخیر

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این بیانیه آمده است: "با سلام و درود به روح پرفتوح حضرت امام (ره) و درود و سلام به پیشگاه آن رهبر که با هدایت و رهبری خویش در طول 20سال گذشته و به خصوص انتخابات اخیر عزت و شکوه انقلاب اسلامی را پیش از پیش فراهم نموده و با تبریک فرارسیدن اعیاد شعباینه، اینجانبان ائمه جمعه، مسئولان ستادها و مسئولان واحد خواهران استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد ضمن ارج نهادن به حضور 40 میلیونی مردم فهیم و انقلابی ایران اسلامی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اظهار تاسف از مواضع غیر اصولی و غیر منطقی بعضی از رقبای انتخاباتی و عدم تمکین به رای ملت که چراغ سبزی بود به دشمنان قسم خورده انقلاب و موجب طمع ورزی و هجمه سنگین تبلیغاتی آنها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی گردید ،این اقدامات نسنجیده و مشکوک گروه های سیاسی شکست خورده را محکوم نموده و از ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم که همچنان در تبعیت سکان دار کشتی انقلاب نهایت سعی و تلاش خود را به عمل آورده و با توجه به سخنان گهربار حضرتعالی در نقش نخبگان در تحقق آرامش وامنیت جامعه و مراقبت از گفته ها و نگفته ها و جلوگیری از به وجود آمدن شکاف و اختلاف در جامعه نقش موثر خود را مجددا در صحنه سیاسی کشور ایفا نمایند.

در ادامه این بیانیه آمده است:"ضمنا از ریاست محترم جمهوری مکتبی و مردمی جناب آقای دکتر احمدی نژاد می خواهیم که با تبعیت شفاف و بی چون و چرای فرامین حیات بخش آن رهبری حکیم از پیش آمدن هرگونه شائبه عدم تمکین از رهبر انقلاب و سوء استفاده بدخواهان جدا خودداری نمایید".