هیئت فوتبال تبریز ازثبت قراردادنیکبخت خودداری کرد/میرقربانی ناپدید شد!

به گزارش خبرنگار مهر، نیکبخت واحدی که برای پیوستن به تیم فوتبال تراکتورسازی با مسئولان این تیم به توافق رسیده بود و از یک ماه گذشته نیز در تمرینات این تیم شرکت داشت، در آخرین روز مهلت ثبت قرارداد بازیکنان در محل هیئت فوتبال تبریز حضور یافت ولی مسئولان این هیئت از ثبت قرارداد این بازیکن خودداری کردند.

ناصرشفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: ما امیدوار بودیم نیکبخت از سوی سازمان لیگ مورد بخشش قرار بگیرد و او مشکلی برای حضور در فصل جدید لیگ نداشته باشد ولی هیئت فوتبال تبریز از ثبت قرارداد وی خودداری کرد.

وی ادامه داد : امیدوارم مشکل نیکبخت به نحوی مسالمت آمیز و با رویه اصلاحی حل شود و سازمان لیگ فرصت دوباره ای به این بازیکن بدهد تا گذشته خود را جبران کند.

شفق همچنین به ناپدید شدن صابر میر قربانی برای ثبت قرارداد خود با تراکتورسازی اشاره کرد و افزود : از امروز صبح هر جایی از این بازیکن سراغ می گیریم تا قرارداد یکساله اش را در هیئت ثبت کند، اثری از او پیدا نمی کنیم و امیدوارم از این نظر با مشکل جدیدی روبرو نشویم .