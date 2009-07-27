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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۳۹

نخستین موزه دانشگاهی کشور افتتاح شد

نخستین موزه دانشگاهی کشور افتتاح شد

موزه "مقدم" وابسته به دانشگاه تهران با عنوان نخستین موزه دانشگاهی کشور و خاورمیانه عصر دوشنبه با حضور مسئولان دانشگاه تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این موزه متعلق به محسن مقدم - استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده که وقف دانشکده هنرهای زیبا و باستانشناسی و دانشجویان شده است. 

در این موزه آثاری از پارچه، سکه، تابلوهای نقاشی، شیشه، سنگهای قیمتی سفال و آثار نقاشی محسن مقدم در کنار کتابهای و مجلات تخصصی باستانشناسی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.

موزه مقدم یکی از یادگارهای تهران قدیم است که اکنون به موزه تبدیل شده است، این خانه در سال ۱۳۵۱ از سوی محسن مقدم به دانشگاه تهران اهدا شد و اکنون محل تحقیق دانشجویان و استادان رشته هنر و باستانشناسی دانشگاه تهران است.

مراسم اففتاح موزه مقدم با حضور فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران و محمود کمره ای - معاون آموزشی دانشگاه تهران برگزار شد.

کد مطلب 919334

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