  1. سیاست
  2. سایر
۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۰۷

رضایی دردیدار سفیر ترکیه:

حوادث اخیر ایران مسئله داخلی است/ تاکید بر گسترش روابط اقتصادی

حوادث اخیر ایران مسئله داخلی است/ تاکید بر گسترش روابط اقتصادی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با سفیر ترکیه در ایران که در محل دبیر خانه مجمع صورت پذیرفت، اظهار داشت: حوادث اخیر ایران یک مسئله داخلی است و کشور های غربی نباید در امور داخلی ایران دخالت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رضایی با تاکید بر روابط گسترده ایران و ترکیه ابراز داشت: ترکیه از بهترین دوستان ایران است و بهتر است که دولتمردان این کشور در گسترش این ارتباط کوشش بیشتری به خرج دهند.

رضایی در ادامه گفت: ایران و ترکیه بهترین موقعیت اقتصادی را در منطقه دارند و باید تلاش کرد که این روابط گسترش بیشتری پیدا کند.

سفیر ترکیه نیز در این دیدار با توجه به روابط اقتصادی دو کشور بر گسترش و جذب سرمایه های خارجی میان ایران و ترکیه تاکید کرد.

در پایان این دیدار سفیر ترکیه از دکتر رضایی خواست تا مراتب احترام خود و دولت متبوعش را به محضر مقام معظم رهبری ابلاغ نماید.

کد مطلب 919336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها