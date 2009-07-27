حوادث اخیر ایران مسئله داخلی است/ تاکید بر گسترش روابط اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رضایی با تاکید بر روابط گسترده ایران و ترکیه ابراز داشت: ترکیه از بهترین دوستان ایران است و بهتر است که دولتمردان این کشور در گسترش این ارتباط کوشش بیشتری به خرج دهند.

رضایی در ادامه گفت: ایران و ترکیه بهترین موقعیت اقتصادی را در منطقه دارند و باید تلاش کرد که این روابط گسترش بیشتری پیدا کند.

سفیر ترکیه نیز در این دیدار با توجه به روابط اقتصادی دو کشور بر گسترش و جذب سرمایه های خارجی میان ایران و ترکیه تاکید کرد.

در پایان این دیدار سفیر ترکیه از دکتر رضایی خواست تا مراتب احترام خود و دولت متبوعش را به محضر مقام معظم رهبری ابلاغ نماید.