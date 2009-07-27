امسال یک میلیون و 90 هزار تن برنج در گیلان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اردشیر روحی ماسوله عصر دوشنبه در حاشیه مراسم نخستین دوری برنج در گیلان اعلام کرد: پارسال یک میلیون و 68 هزار تن شلتوک و 730 هزار تن برنج سفید در استان تولید شد.

وی عنوان کرد: امسال از مجموع 238 هزار هکتار شالیزاری که در استان گیلان وجود دارد 100 درصد زیر کشت رفته است و بیشتر ارقام کشت شده برنج از نوع محلی علی کاظمی و هاشمی است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه 70 درصد شالیکوبی های استان فرسوده است برای رفع این مشکل چه اقداماتی انجام شده است، افزود: ضایعات کارخانجات شالیکوبی در استان گیلان 25 درصد است در حالیکه این میزان ضایعات در دنیا 12 درصد است.

وی بر لزوم اصلاح ساختار کارخانجات برنجکوبی در استان تاکید کرد و افزود: گیلان هزار و 500 کارخانه برنجکوبی دارد که در راستای اجرای طرح اصلاح ساختار تاکنون 30 درصد یعنی 500 واحد اصلاح و مدرن شده اند.

روحی خاطرنشان کرد: امسال 48 میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی کارخانجات شالیکوبی استان اختصاص یافته است و کارخانه داران می توانند برای بهره گیری از حمایتهای این سازمان هرچه سریعتر به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

وی بیان کرد: بر اثر فرسودگی کارخانه های شالیکوبی در گیلان سالانه 300 هزار تن برنج معادل 25 درصد تبدیل به نیم دانه می شود که این میزان نیاز دو میلیون نفر را تامین می کند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان در ادامه پائین آوردن هدر رفت برنج در فرآیند تبدیل شالی به برنج، کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشاورزان را از مزایای نوسازی و بهسازی کارخانه های شالیکوبی اعلام کرد و خواستار اجرای هر چه سریعتر این طرح شد.