جزئیات بمب گذاری در بانک صادرات کرج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان تهران در نمابر ارسالی خود به کلیه رسانه ها آورده است: سرهنگ ناصر اصلانی اظهار داشت: صبح امروز فردی ناشناس طی تماس تلفنی به یکی از شعبات بانکهای دولتی در میدان شهدا کرج به مدیر این شعبه اعلام کرد که بمبی در آن مکان جا سازی شده است که در صورت عدم واریز پول به شماره حساب وی این بمب منفجر می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه فرد ناشناس از باجه تلفن کارتی تماس گرفته بود و شماره ای از وی بر روی تلفن درج نشده بود، پس از چند دقیقه صحبت با مدیر بانک دستپاچه شد و بدون ارائه شماره حساب برای واریز پول و مقدار مورد تقاضا از ادامه تماس خودداری و تلفن را قطع کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: رئیس بانک صادرات شعبه میدان شهدا طی تماس با 110 مرکز فوریتهای پلیسی، ماموران پلیس را در جریان حادثه و بمب گذاری در بانک قرار داد که بلافاصله تیم ماموران چک و خنثی بمب فرماندهی انتظامی کرج به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از قرار گرفتن در جریان حادثه، تمامی کارمندان و مشتریان بانک را به بیرون هدایت کردند.

اصلانی بیان داشت: پس از جستجو ماموران کیف سامسونتی را زیر صندلی مشتریان پیدا کردند که بعد از باز کردن آن، تنها یک دستگاه تایم سنج و خمیر بمب در آن بود.

فرمانده انتظامی کرج عنوان کرد: پس از انتقال و بررسی کلیه محتویات کیف به فرماندهی، مشخص شد که وسایل داخل کیف قابلیت انفجار نداشته است.

وی متذکر شد: فرد بمب گذار هنوز شناسایی نشده است.