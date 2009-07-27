مسئولان و فعالان سیاسی از خودخواهی و تک روی پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار تاکید کرد: جانبازان انقلاب اسلامی هم در صحنه مبارزه با دشمن متجاوز و هم در نبرد با هواهای نفسانی موفق وپیروز بوده اند لذا پیروزی های سیاسی و نظامی این برادران در کنار پیروزی معنوی آنها در کارنامه درخشان آنها در هشت سال دفاع مقدس و بیست سال پس از آن ثبت و ضبط شده است.

رضایی در ادامه گفت: ما مسوولان و فعالان سیاسی جامعه اسلامی اگر نتوانیم ارزش های اخلاقی را در عرصه سیاسی رعایت کنیم در اداره جامعه و کشور با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین باید از شما برادران عزیز درس بگیریم و در ارزش های اخلاقی از شما به عنوان الگو بهره برداری کنیم.

محسن رضایی اظهار داشت: جمهوری اسلامی با سلاح و بمب هسته ای ویا با حمله اسرائیل آسیب نخواهد دید اما با بمب هوای نفس متحمل آسیب های جدی خواهد شد، لذا کسانی که در درون حکومت و یا برخی فعالان سیاسی که نمی توانند هوای نفس و حس قدرت طلبی خود را کنترل کنند ، هم به مردم وهم به نظام اسلامی آسیب های جدی وارد خواهند کرد.

رضایی با بیان اینکه ایثار و فداکاری و گذشت در بین فعالان سیاسی و مدیران کشور یک ضرورت است تصریح کرد: دولت و فعالان سیاسی باید صادقانه به رهنمود های مقام معظم رهبری توجه کنند تا وحدت عملی در جامعه برقرار شود.

وی افزود: اکنون که ایشان مصمم هستند تا نگرانی ها و دغدغه های مردم را برطرف کنند باید آقایان احمدی نژاد، میرحسین موسوی و کروبی به ایشان کمک کنند تا هرچه سریع تر این دغدغه ها برطرف و آرامش و امنیت به جامعه بازگردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر شما برادران در نبرد با هوای نفس و شیطان موفق نمی شدید ، نمی توانستید صدام و منافقین را از ایران بیرون کنید.

رضایی در پایان این دیدار یادآور شد: خود محوری ، تک روی وخودخواهی، به مردم و جامعه آسیب های جدی وارد خواهد کرد.