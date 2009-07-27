تجربه افزایش قیمت در ماه رمضان در راه/ مسئولان: افزایش قیمت نداریم

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، با وجود تشکیل جلسات متعدد اتخاذ سیاست های کنترلی توسط سازمان بازرگانی در قالب اجرای طرح ضیافت که در واقع نوعی عرضه بی‌واسطه محصولات غذایی به مردم است برای کنترل قیمت ها در آستانه رمضان هرسال بازهم در برخی کالاهای اساسی و ضروری شاهد افزایش قیمتها هستیم، امسال هم با نزدیک شدن رمضان قیمت اقلام خوراکی پر مصرف تا حدودی افزایش خواهد داشت ولی مسئولان ذیربط استان آذربایجان غربی از عدم کمبود اقلام پرمصرف مردم در این ماه و کنترل قیمتها خبر می دهند.

رمضان امسال در کنار اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از کمبودها باید برای افزایش تصاعدی قیمتها نیز راهکارهای اساسی اندیشیده شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: کمیسیون تنظیم بازار استان آمادگی لازم را برای عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان دارد.

ابراهیم حق جو افزود: تمهیدات و تدابیر لازم برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در ایام ماه مبارک رمضان که مصرف برخی کالاها افزایش می یابد اندیشیده شده و پیش بینی می کنیم با هیچ کمبودی در این ایام مواجه نشویم.

وی اظهار داشت: با اقدامات برخی از افراد سودجو در ایام ماه مبارک رمضان قیمت برخی اقلام نظیر مواد پروتئینی افزایش می یابد که سازمان جهاد کشاورزی با خرید و ذخیره سازی این اقلام در صورت نیاز آنها را وارد بازار مصرف خواهد کرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم استان نسبت به میانگین کشوری کمتر است، گفت: مدیریت استان تمام تلاش خود را برای مدیریت قیمت کالاهای اساسی انجام می دهد.

حق جو همچنین بر بررسی دقیق مسایل و مشکلات کارخانجات قند استان تاکید کرد و بیان داشت: تصمیم گیری برای افزایش تولید این کارخانجات باید منطبق با نیازهای جامعه باشد.

جعفرصادق اسکندری، رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی نیز در خصوص تامین کالاهای ضروری مردم در ایام ماه مبارک رمضان گفت: برای عرضه اقلام مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا دایر می شود و بالغ بر 400 تن روغن نباتی و 200 تن برنج در این ایام توزیع خواهد شد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم با بیان اینکه امسال پیش بینی می شود بالغ بر 58 هزار تن گوشت مرغ در استان تولید شود اظهار داشت: برائساس برنامه ریزیهای انجام شده و تنظیم میزان جوجه ریزی در مرغداریها براساس نیاز روز جامعه در ماه مبارک رمضان، سه هزار و 300 تن گوشت مرغ در استان تولید و عرضه خواهد شد.

حبیب برهانی افزود: علاوه بر گوشت مرغ گرم، اقدامات لازم برای ذخیره سازی گوشت مرغ منجمد در استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی نیز به خبرنگار مهر گفت: پیش بینی می شود امسال 500 هزار تن گندم در استان خریداری شود که تاکنون 135 هزار تن گندم توسط شرکت غله و 13 هزار تن گندم توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شده است.

عباس علیزاده افزود: از بابت این میزان خرید گندم، 405 میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است که تلاش می شود این پرداختها به روز انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: 13 مرکز خرید مستقیم شرکت غله و خدمات بازرگانی گندم کشاورزان را خریداری می کند و استان با دارا بودن ظرفیت ذخیره سازی 315 هزار تن سیلوی گندم هیچ مشکلی از نظر ذخیره سازی گندم در استان ندارد.