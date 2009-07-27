تنوع در ارائه خدمات شرکتهای بیمه

به گزارش خبرنگار مهر شعبه جنوب غرب تهران بیمه توسعه با حضور رئیس اداره پذیرش موسسات بیمه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت افتتاح شد.

رئیس اداره پذیرش موسسات بیمه، ارزیابان خسارت و دفاتر ارتباطی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز به کار دوازدهمین شعبه بیمه توسعه در جنوب غرب تهران در سخنانی گفت: بعد از ابلاغ مصوبه تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی از سوی مجلس شورای اسلامی، بیمه توسعه از جمله اولین شرکتهای بیمه خصوصی بود که مجوز تاسیس را از بیمه مرکزی ایران دریافت کرد.

سیامک ملکی گفت: این شرکت روند رو به رشدی را در گسترش امر بیمه و توسعه شرکت بیمه توسعه داشته است که این امر ناشی از ثبات مدیریتی در این شرکت است.

وی با اشاره به نقش نظارتی بیمه مرکزی ایران بر عملکرد شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی، کارگزاران و حلقه جدید این زنجیره که ارزیابان خسارت هستند، افزود: آمار و ارقام پرتفوی شرکت بیمه توسعه که مورد تائید بیمه مرکزی ایران نیز است، هم اکنون روند مثبتی را نشان می دهد.

وی گفت: با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشورهای دنیا بیمه توسعه در سال جاری و آتی نوید رشد و سود دهی را می دهد و این موضوع نشان از آن دارد که سرزمین ما از ابعاد ناشناخته ای بویژه در امر بیمه برخوردار است که هنوز شرکتهای بیمه به این طرحها و ابعاد نپرداخته اند.

رئیس اداره پذیرش موسسات بیمه بیمه مرکزی ایران خواستار تنوع در ارائه خدمات بیمه ای شد و گفت: بیمه توسعه با انجام کارهای بزرگ تحقیقی و پژوهشی درصدد راه اندازی بیمه نامه های جدید است که این مهم نقش بسزایی در تحقق اهداف بیمه دارد و امیدواریم با شعار بیمه توسعه، توسعه بیمه را در ابعاد کمی و کیفی در کشورمان شاهد باشیم.

همچنین قدرت اله اسدی مدیرعامل بیمه توسعه در این مراسم با اشاره به آغاز فعالیت نخستین شعبه بیمه توسعه در سال 88 گفت: پس از افتتاح شعبه جنوب غرب در تهران، شش شعبه دیگر آماده بهره برداری و سیزدهمین شعبه در یاسوج تا پایان هفته آینده فعالیت خود را آغاز می کند.

وی گفت: بیمه توسعه با هدف تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات بهینه پس از صدور، به ویژه در امر خسارت خودرو تصمیم به اجرای طرح سامانه پرداخت خسارت در 20 دقیقه را تا پایان مرداد ماه سال جاری دارد.