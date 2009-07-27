بازارهای بین المللی خاویار ایران آسیب دیده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی مهقانی عصر دوشنبه در نشست کارشناسان شیلات استان افزود: فرصت طلبی عده ای سودجو در قالب صیادان غیرمجاز خاویار، موجب اخلال در فرآیند مدیریت صید شده است.

وی اظهار داشت: تداوم بهره برداری بی رویه از ذخایر ماهیان خاویاری موجب اعمال برخی محدودیتها برای کشور خواهد شد و باید برای رفع این مشکل برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: سامانه اخذ اخبار و اطلاعات مردمی صید غیرمجاز در استان از جمله طرحهایی است که در زمینه کاهش صید غیرمجاز موثر است.

به گفته مهقانی، تامین اعتبارات استانی از ناحیه استانداری در جهت اجرای طرحهای پیشنهادی در امر مبارزه با قاچاق خاویار از عوامل موثر در کاهش صید غبرمجاز است.

کارشناس نیروی انتظامی، از اجرای طرحهای گشت زنی و رزمایش در سال جاری خبر داد و گفت: پیشگیری از تردد قایق به دریا در مناطق خشکی و ساحل و عدم سوخت رسانی، مهمترین راه مبارز با صید غیرمجاز است.

محمد بزی افزود: برنامه ریزی های مدت دار در زمینه های کنترل صید غیر مسئولانه و جذب سرمایه گذار برای ایجاد اشتغال در پرورش، تکثیر و فروش آبزیان نیاز است.