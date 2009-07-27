اعلام آمادگی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای رفع خلاهای قانون گذاری استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علاء الدین بروجردی در بازدید بعد از ظهر امروز خود از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کرج افزود: سازمان استاندارد از مهمترین سازمانهای کشور است و لازم است همه خلاهای قانونگذاری که به نحوی با تحقق فلسفه وجودی این سازمان در تضاد است، از میان برداشته شود.

وی ادامه داد: لازم است مردم با اهمیت فعالیتهای سازمان استاندارد آشنا شوند و به جایگاه آن به طور کامل واقف باشند.

این مسئول بیان کرد: لازم است اعتماد مردم به سازمان استاندارد افزایش یابد و این سازمان نیز به گونه ای عمل کند که این اعتماد تحت هیچ شرایطی از میان نرود.

بروجردی عنوان کرد: لازم است شرایطی فراهم شود تا تعداد نیرو و پرسنل سازمان یادشده افزایش یابد و با وظایف و اهمیت این سازمان هماهنگی داشته باشد.

رئیس کمیسیون امینت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی جغرافیایی کشور لازم است سازمان استاندارد بیش از اینها گسترده شود تا بتواند به نیازهای همه مخاطبان خود به بهترین نحو پاسخ دهد.

نقش رسانه ها در خصوص گسترش فرهنگ استاندارد غیرقابل انکار است

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: نقش رسانه ها در خصوص گسترش فرهنگ استاندارد و استانداردسازی غیرقابل انکار است و باید در این زمینه از همه ظرفیتها استفاده شود.

این مسئول ادامه داد: آستانه حساسیت ملی باید نسبت به امر استاندارد بالا رود و هر یک از افراد جامعه، خود را در مقابل کمک به استانداردسازی مسئول احساس کنند.

رئیس کمیسیون امینت ملی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گسترش فرهنگ استاندارد به آموزش عمومی نیاز دارد و رسانه ها در این زمینه گزینه های خوبی هستند.

وی تاکید کرد: استانداردسازی باید به یک باور ملی تبدیل شود و همه در این زمینه آموزشهای مورد نیاز را ببینند.

این مسئول یادآور شد: همه خلاهای قانونگذاری که مانع از تحقق اهداف سازمان استاندارد است، باید از میان برداشته شود و همه مسئولان ذیربط باید خود را در این زمینه مسئول بدانند.

وضعیت نظافت در مراکز خدماتی جاده های کشور زیبنده شان ملی نیست

بروجردی در آخرین بخش سخنان خود نیز بیان کرد: وضعیت نظافت در مراکز خدماتی جاده های کشور از قبیل رستورانها زیبنده شان ملی نیست و باید در اسرع وقت به این امر رسیدگی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بسیاری از مرکز خدماتی در کشور نظافت در حد مورد نیاز رعایت نمی شود و در بسیاری موارد شاهد کم توجهی صاحبان این مراکز به این امر هستیم.

این مسئول با اشاره به ظروف یک بار مصرف بیان کرد: این ظروف در بسیاری از مراکز تفریگاهی کشور پس از استفاده رها می شود و به دلیل جنس خاصی که دارد، به این زودیها تجزیه نمی شود و تا مدتها باقی می ماند که این امر علاوه بر نازیبا کردن چهره فضای تفریحی یادشده، می تواند آلودگی را نیز به همراه خود داشته باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: گذشته از این امر، بسیاری از ظروف یادشده در مقابل حرارت واکنش شیمیایی نشان می دهند که نتیجه این واکنشها برای سلامتی انسان ضرر دارد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است سازمان استاندارد بر ساخت ظروف یادشده بیش از پیش نظارت داشته باشد تا ظروفی تولید شوند که کمترین آسیب را برای بدن انسان و محیط به همراه داشته باشد.

پتانسیلهای لازم برای بهبود استانداردسازی در کشور وجود دارد

این مسئول اضافه کرد: پتانسیلهای لازم برای بهبود استانداردسازی در کشور وجود دارد و لازم است از همه این پتانسیلها به بهترین نحو استفاده شود.

بروجردی یادآور شد: کشور ایران ظرفیتهای فرهنگی زیادی دارد که متاسفانه به آنها کم توجهی شده که نتیجه این امر افت چهره ملی ایران است.

وی افزود: ازم است سازمان استاندارد با گسترش فرهنگ استاندارد، چهره ملی کشور را تغییر دهد و ارتقا بخشد.