هم اندیشی بهتر از ایراد گرفتن از منشور اخلاقی است/ همه باید حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در گردهمایی روز یکشنبه مدیران باشگاه‌های لیگ برتری با مسئولان فدراسیون فوتبال خطاب به حاضرین گفت: بخش عمده‌ای از سازمان تاثیرگذار در فدراسیون و اعضا مجمع باشگاه‌های لیگ برتری هستند که جلوی همه ما حرکت می کنند و پرچمدار فوتبال ایران هستند.

وی با اشاره به جلسات اخیر خود با مدیران باشگاه‌های لیگ برتری، دسته اول، روسای هیئت‌های فوتبال و ... افزود: ما از باشگاه‌ها توقع داریم که در جلسات گردهمایی حضور فعال داشته باشند تا با هم ضمن ارزیابی کارها تصمیماتی برای کاهش مشکلات موجود و رشد فوتبال کشور اتخاذ کنیم. با همفکری هم کارها روی روال و سیستم قرار می گیرد و روش کارها صحیح تر می شود.

رئیس فدراسیون فوتبال تعامل و همکاری با تیمهای ملی را مهمترین خواسته خود از باشگاههای عنوان کرد و با تاکید بر اینکه حاصل تلاش تمام باشگاهها در تیم ملی نمود پیدا می کند، افزود: شما (باشگاهها) به ما کمک کردید تا اهداف ما در رده ملی بهتر محقق شود. در این بین سازمان لیگ هم منعطف بوده و باشگاهها هم کمک کردند تا این چشم و چراغ ها (تیمهای ملی) خوبتر از قبل هدایت شوند.

وی با مهم خواندن بحث منشور اخلاقی، از اجرای این طرح در لیگهای دسته های پایین تر و حتی لیگ برتر فوتسال خبر داد و گفت: از آنجائیکه فوتبال زیر ذره بین است، مسئولیت ما به عنوان مسئولان فدراسیون در قبال آنچه در فوتبال کشور می گذرد سنگین است و باید شرایطی به وجود آورد که در چارچوب این منشور عمل شود. ما به جای ایراد گرفتن از منشور اخلاقی و زیر سئوال بردن آن بهتر است، هم اندیشی کنیم تا ایرادهای منشور برطرف شود. آنچه مسلم است عمل به مفاد منشور اخلاقی نیازمند حمایت همه ماست.

راه اندازی لیگ آماتوری از دیگر مواردی بود که کفاشیان بدان اشاره کرد و از تدوین آیین نامه آن توسط بهروان خبر داد.

کفاشیان همچنین از توجه ویژه فدراسیون فوتبال به باشگاهها یاد کرد و گفت: از فصل آینده هر هفته از یک باشگاه لیگ برتری بازدید به عمل می آوریم. سال گذشته از 28 استان بازدید کرد و در نشست با روسای این هیئت ها مشکلات آنها را بررسی کرده و تصمیمات در جهت رفع آنها اتخاذ کردیم.

انتخاب شفق به عنوان مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در امور باشگاهها از دیگر مواردی بود که کفاشیان از آن یاد کرد و از مدیران باشگاهها خواست با تمام توان کمک کنند تا ساختار باشگاهها اصلاح شود.

احداث آکادمی فوتبال در باشگاه‌ها، استاندارسازی مدارس فوتبال، تاسیس مدارس فوتبال در باشگاهها، توجه به مسائل فرهنگی و... از دیگر مواردی بود که کفاشیان از آن یاد کرد و از برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال در مردادماه خبر داد. به گفته کفاشیان در این مجمع آیین نامه کمیته انضباطی، هیئت های فوتبال و... مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.