به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فضایلی بعد از ظهر دوشنبه در نخستین جشنواره ترویجی، تخصصی خوراک دام و طیور در تالار اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، افزود: به رغم کمبود پروتئین موجود در خوراک دام تغذیه ناصحیح دامها باعث اتلاف پروتئینهای تغذیه ای موجود در خوراک دامها می شود و در حال حاضر کمبود منابع پروتئینی بزرگترین چالش در توسعه دامپروری کشور است.
کارشناس ارشد بخش تغذیه موسسه علوم دامی کشور اظهار داشت: از سال 1990 تا 2020 میلادی تولید گوشت و شیر روند افزایشی خواهد یافت.
فضایلی با تاکید بر اینکه مصرف خوراک دام در کشورهای در حال توسعه روند فزاینده ای دارد، افزود: با افزایش تولیدات دامی نیاز به خوراک دام نیز افزایش می یابد.
وی کمبود خوراک پروتئینی دامی را از چالشهای اساسی کشور دانست و گفت: بر اساس آزمایشهای انجام شده مصرف 700 گرم کنجاله به جیره غذایی دام باعث میشود که وزن دام از 200 گرم به 800 گرم افزایش یابد.
کارشناس ارشد بخش تغذیه موسسه علوم دامی کشور بیان کرد: با مصرف مکملهای خوراکی در خوراک دام با جمعیت کنونی دام کشور تولید شیر و گوشت به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
فضایلی افزود: برای تولید 16 میلیون تن شیر و 1.5 میلیون تن گوشت قرمز باید 49 درصد پروتئین به منابع پروتئینی خوراک دام کشور اضافه کرد.
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