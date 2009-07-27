به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فضایلی بعد از ظهر دوشنبه در نخستین جشنواره ترویجی، تخصصی خوراک دام و طیور در تالار اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، افزود: به رغم کمبود پروتئین موجود در خوراک دام تغذیه ناصحیح دامها باعث اتلاف پروتئینهای تغذیه ای موجود در خوراک دامها می شود و در حال حاضر کمبود منابع پروتئینی بزرگترین چالش در توسعه دامپروری کشور است.

کارشناس ارشد بخش تغذیه موسسه علوم دامی کشور اظهار داشت: از سال 1990 تا 2020 میلادی تولید گوشت و شیر روند افزایشی خواهد یافت.

فضایلی با تاکید بر اینکه مصرف خوراک دام در کشورهای در حال توسعه روند فزاینده ای دارد، افزود: با افزایش تولیدات دامی نیاز به خوراک دام نیز افزایش می ‎یابد.

وی کمبود خوراک پروتئینی دامی را از چالشهای اساسی کشور دانست و گفت: بر اساس آزمایشهای انجام شده مصرف 700 گرم کنجاله به جیره غذایی دام باعث می‏شود که وزن دام از 200 گرم به 800 گرم افزایش یابد.

کارشناس ارشد بخش تغذیه موسسه علوم دامی کشور بیان کرد: با مصرف مکملهای خوراکی در خوراک دام با جمعیت کنونی دام کشور تولید شیر و گوشت به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

فضایلی افزود: برای تولید 16 میلیون تن شیر و 1.5 میلیون تن گوشت قرمز باید 49 درصد پروتئین به منابع پروتئینی خوراک دام کشور اضافه کرد.