مسابقات قرآن دانشجویان و طلاب سراسر کشور در محلات آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، این دوره از مسابقات با شرکت سه هزار و 724 نفر از قاریان کشور در دو بخش خواهران و برادران و در رشته های قرائت، حفظ و تواشیح از امروز تاهشتم مرداد، در محلات برگزار می شود.

رئیس هیئت داوران چهاردهمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان و طلاب کشور عصر امروز، در مراسم آغاز به کار مسابقات گفت: برگزاری مسابقات حفظ، قرائت و تفسیر قرآن کریم در دانشگاه ها نقش مهمی در انگیزش جوانان و دانشجویان و گرایش آنها به قرآن دارد.

حجت الاسلام محمدرضا شریفی پور با بیان اینکه این مسابقات سکوی ارتقای باورهای دینی و مکانی برای عمل به آموزه های قرآنی در تمامی ابعاد زندگی است، اضافه کرد: آشنایی با احادیث، موضوعات قرآنی و ایجاد فضای رقابتی بین قرآن آموزان از جمله اهداف برگزاری این مسابقات است.

در مراسم افتتاح این مسابقات، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار محلات نیز گفت: قرآن دژ مستحکم امت اسلامی است و به همین دلیل دشمنان اسلام در طول تاریخ کوشیده اند با دسیسه های پنهان و آشکار مسلمانان را از تعالیم آن محروم سازند.

سعید فاعظ پور افزود: دشمنان اسلام می خواهند با دور کردن مردم از این کتاب آسمانی، امت اسلامی را منزوی سازند.

وی بیان کرد: قرآن کریم، سرمنشا حرکتهای عظیم و قیامهای بزرگ در طول تاریخ بوده و درخشش آیات روشن این ودیعه آسمانی، چشم ابر قدرتها را کور کرده است.