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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۵۰

عزیز محمدی به مهر خبر داد:

مهلت نقل و انتقالات تا ساعت 12 امشب/ تمدید 48 ساعته برای سه باشگاه

مهلت نقل و انتقالات تا ساعت 12 امشب/ تمدید 48 ساعته برای سه باشگاه

رئیس سازمان لیگ برتر از پایان مهلت نقل و انتقال و ثبت قرارداد بازیکنان لیگ برتر تا ساعت 12 امشب خبر داد و گفت : این مهلت تنها برای سه باشگاه لیگ برتری تمدید شده است.

عزیز محمدی ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار مهر تصریح کرد : مهلت نقل و انتقالات بازیکنان برای تیم های لیگ برتر تا نیمه شب امشب در محل هیئت های فوتبال سراسر کشور ادامه خواهد داشت و این زمان تمدید نخواهد شد.

محمدی افزود : تنها این مدت برای سه باشگلاه استیل آذین ، تراکتورسازی و شاهین بوشهر آنهم به مدت 48 ساعت تمدید شده است و پس از پایان این مهلت هیچ گونه قراردادی در هیئت های فوتبال ثبت نخواهد شد.

استیل آذین ، تراکتورسازی و شاهین پارس جنوبی سه تیمی هستند که از رقابتهای لیگ دسته اول صعود کرده اند و فرصت زیادی برای جذب بازیکنان مورد نظرشان در فصل نقل و انتقالات را نداشته اند.

کد مطلب 919366

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