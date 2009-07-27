مهلت نقل و انتقالات تا ساعت 12 امشب/ تمدید 48 ساعته برای سه باشگاه

عزیز محمدی ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار مهر تصریح کرد : مهلت نقل و انتقالات بازیکنان برای تیم های لیگ برتر تا نیمه شب امشب در محل هیئت های فوتبال سراسر کشور ادامه خواهد داشت و این زمان تمدید نخواهد شد.

محمدی افزود : تنها این مدت برای سه باشگلاه استیل آذین ، تراکتورسازی و شاهین بوشهر آنهم به مدت 48 ساعت تمدید شده است و پس از پایان این مهلت هیچ گونه قراردادی در هیئت های فوتبال ثبت نخواهد شد.

استیل آذین ، تراکتورسازی و شاهین پارس جنوبی سه تیمی هستند که از رقابتهای لیگ دسته اول صعود کرده اند و فرصت زیادی برای جذب بازیکنان مورد نظرشان در فصل نقل و انتقالات را نداشته اند.