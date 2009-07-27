قدردانی محسن رضایی از دستور قاطع آیت الله شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن نامه دکتر محسن رضایی به این شرح است: برادر مکرم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی، ریاست محترم قوه قضاییه - با سلام و تحیت ؛ از صدور دستور قاطع جنابعالی برای تعیین تکلیف یک هفته ای زندانیان حوادث اخیر قدردانی می کنم. امید است هر چه سریعتر مسئولان محترم قضایی دستور حضرتعالی را اجرا و نگرانی هایی را که در سطح خانواده ها وجود دارد مرتفع سازند.

مطمئن هستم که دستگاههای انتظامی و امنیتی نیز در اجرای این دستور، همکاری نزدیک و صمیمانه ای را معمول خواهند داشت.

برادرتان محسن رضایی