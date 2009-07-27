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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۴۴

قدردانی محسن رضایی از دستور قاطع آیت الله شاهرودی

قدردانی محسن رضایی از دستور قاطع آیت الله شاهرودی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای از صدور دستور قاطع آیت الله هاشمی شاهرودی مبنی بر تعیین تکلیف سریع زندانیان حوادث اخیر طی یک هفته آینده، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن نامه دکتر محسن رضایی به این شرح است:  برادر مکرم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی، ریاست محترم قوه قضاییه - با سلام و تحیت ؛ از صدور دستور قاطع جنابعالی برای تعیین تکلیف یک هفته ای زندانیان حوادث اخیر قدردانی می کنم. امید است هر چه سریعتر مسئولان محترم قضایی دستور حضرتعالی را اجرا و نگرانی هایی را که در سطح خانواده ها وجود دارد مرتفع سازند.

مطمئن هستم که دستگاههای انتظامی و امنیتی نیز در اجرای این دستور، همکاری نزدیک و صمیمانه ای را معمول خواهند داشت.

برادرتان محسن رضایی

کد مطلب 919369

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