جانبازی نباید سرمایه مطامع سیاسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمدعلم ‌الهدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع جانبازان مشهد به مناسبت روز جانباز افزود: مسئله جانبازی با مسئله معلولیت تفاوت دارد و این تفاوت در آن است که فردی بر اثر حادثه و اینکه خودش از آن اتفاق خبر ندارد دچار معلولیت می شود، اما جانبازان در شب عملیات بارش گلوله و ترکش را می دیدند و با اعتقاد و اعتماد زیر این بارش رفتند و جانباز شدند.

امام جمعه مشهد با اشاره به نامگذاری روز ولادت حضرت عباس(ع) به نام روز جانباز اظهار داشت: از جانبازی حضرت عباس(ع) تا شهادتش فقط چند لحظه بود و در آن یک نقطه ای وجود دارد و آن محور تکلیفی همه جانبازان است و آن نقطه مقاومت جانبازان است.

علم الهدی اظهار داشت: نامگذاری این روز به نام جانباز، پناه بردن از نفس به خداست، یکی از مواردی که به سراغ جانباز می‌آید نفس است، حضرت ابوالفضل(ع) امتحان خود را در فرات پس داده بود با این حال از نفس خود می‌ترسد و می‌گوید "یا نفس لا تخفی من الکفار "بحث ترس از هوای نفس نیست، ترس از وحشت نفس در مقابل کفار مطرح است.

وی با بیان اینکه ملاک جانبازی دو چیز است، تصریح کرد: حضرت عباس (ع) ملاک جانبازی خود را دفاع از دین و ولایت قرار دادند و اعلام کردند با وجود اینکه دستشان قطع شده، از کار افتاده نیستند و در موضع خود محکم ایستاده است.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: حضرت عباس (ع) الگوی مقاومت در دفاع از دین و ولایت است و امروز روزی است که غربت مقام ولایت به جایی رسیده که جانبازان باید قد علم کنند و نشان دهند که از ولایت دفاع می‌کنند.

امام جمعه مشهد گفت: متاسفانه جانبازانی داریم که جانبازی را سرمایه رانت‌های اقتصادی دنیا کرده‌اند و بدتر از آن‌ هم، جانبازانی داریم که جانبازی را سرمایه مطامع سیاسی دیگری می‌کنند، جانبازانی هستند که به ناحق برای حمایت از کسی که می‌خواست به مقامی برسد جانبازی را ابزار رسیدن به قدرت کرد.

علم الهدی خطاب به جانبازان افزود: هر بی‌خوابی که از سر شب تا صبح برای درد تحمل می‌کنید یک شهادت برایتان ثبت می‌شود، شهیدی که در جنگ به لقاء الله رفت یکبار شهید شد ولی شما در پروند‌ه تان هزار بار شهادت ثبت کرده‌اید.

وی خاطر نشان کرد: شهادت در نظر شهدا بسیار برجسته‌تر از پیروزی بر دشمن یا تسلط بر اهداف بود، این حال و هوا طی این 20 سال نیست، همان شب و همان لحظه تمام شد، ولی آنچه که مانده است نقص جسمی و مشکلات خانوادگی است، نگرانی‌های متراکم و انباشته شده زیادی در زندگی جانبازان وجود دارد که در زندگی دیگران نیست.