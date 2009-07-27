کابل مذاکره و آتش بس را جایگزین جنگ با طالبان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ناتو و رهبران دولت افغانستان در فاصله چهارهفته ای تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیامهای دوستی به شورشیان طالبان فرستاده اند. "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان نیز در همین باره اعلام کرده آماده برگزاری مذاکراتی با طالبان برای متوقف کردن موج خشونتها در کشور است.

در این میان خواست مقامات انگلیسی از گروههای میانه روی طالبان برای کنار گذاشتن خشونتها و نشستن با دولت مرکزی افغانستان بر سر میز مذاکره، از جمله مهمترین تلاشهای صورت گرفته در این زمینه بوده است. این در حالی است که از منابع نزدیک به کابل خبر می رسد که دولت کرزای برنامه آتش بس با طالبان را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار خود قرار داده است.

این موضوع بویژه پس از توافقات صورت گرفته با سران طالبان در منطقه بالامرغاب واقع در شمال غرب افغانستان که طی آن طرفین متعهد به برقراری آتش بس و پایان دادن به خشونتها برای برگزاری انتخابات شده اند، جدی تر شده است. بطوریکه امید دولت مرکزی را برای دستیابی به توافق با دیگر گروههای طالبان در نواحی دیگر کشور افزایش داده است.

با این وجود کرزای اعلام کرده که در وضعیت کنونی آمادگی انجام مطالبات اصلی طالبان که از جمله آن خروج کامل نیروهای خارجی از خاک کشور است، وجود ندارد و دلیل آن را خواست مردم افغانستان برای ادامه حضور این نیروها عنوان کرده است. وی در عین حال متعهد شده از میزان حملات نظامی به غیرنظامیان کاسته و مانع بازرسی های خانه به خانه و دستگیریهای بی ضابطه مردم توسط نظامیان شود.

به نظر می رسد تلاشهای صورت گرفته برای نزدیکی به طالبان و جلب موافقت شورشیان جهت آتش بس تنها راه باقی مانده برای نظامیان خارجی و دولت مرکزی در افغانستان باشد، چرا که بدون این توافق برقراری امنیت در جریان برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری امری ناممکن می نماید.