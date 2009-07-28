معاون سلامت وزارت بهداشت به مهر خبر داد: جزئیات فعالیت کمیته علمی آنفلوآنزای خوکی/ توان تولید دارو را داریم

دکتر سیدحسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کمیته علمی کشوری آنفلوآنزا جلسات مشترکی برای مقابله با گسترش این بیماری در سطوح مختلف اخذ شده است که با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاهها در مهرماه بحثهای کلی برای روشهای پیشگیری و آموزش مدیران مدارس مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کمیته کشوری بحث شده است که در سطح مدارس روشهای پیشگیری معمول در مورد آنفلوآنزا بر اساس رعایت بهداشت فردی، نظافت مدارس، اقدامات پیشگیرانه و سایر مواردی که می تواند به عدم شیوع بیشتر این بیماری کمک کند، مورد توجه قرار گیرد.

اپیدمی آنفلوآنزای خوکی با بازگشایی مدارس و دانشگاهها

امامی رضوی تاکید کرد: با توجه به اینکه بازگشایی مدارس و دانشگاهها خطر زیادی برای گسترش آنفلوآنزای نوع A به همراه دارد قاعدتاً پیش بینی می شود اپیدمی می شود اما در ادامه بسته به نوع مراقبتهایی که از سوی وزارت بهداشت انجام می گیرد، نحوه کنترل این اپیدمی متفاوت خواهد بود.

وی افزود: مهمترین موضوع در این نوع اپیدمی این است که افراد پرخطر، افراد دارای سن بالا و افرادی که با قرار گرفتن در معرض بیماری ناتوان می شوند باید مورد مراقبت جدی قرار گیرند.

احتمال مرگ در آنفلوآنزای خوکی

معاون سلامت وزارت بهداشت به مهر گفت: احتمال مرگ در آنفلوآنزای نوع A مانند دیگر آنفلوآنزاها به میزان یک تا دو درصد مبتلاشدگان خواهد بود.

وی یادآور شد: وجود جمعیت در مکانهای مشخص مانند مدارس، بازگشت حجاج و همچنین تغییر فصل خطر بالقوه آنفلوآنزا برای کشور است که در این زمینه با تصمیم گیری به موقع می توانیم از خطر این موضوع به سرعت بکاهیم.

امامی رضوی در خصوص آموزش عمومی برای مقابله با آنفلوآنزا به مهر گفت: آموزش عمومی در سطح رسانه بیشتر به در رادیو، تلویزیون و روزنامه ها با همکاری متخصصین و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی صورت می گیرد.

راههای پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی به زبان ساده

وی یادآور شد: به زبان ساده تر رعایت بهداشت فردی، دست ندادن، روبوسی نکردن، عدم حضور طولانی مدت در مکانهای شلوغ عمومی مهمترین مواردی است که افراد می توانند با رعایت آن شیوع این بیماری را کاهش دهند.

معاون سلامت وزارت بهداشت با اشاره علائم آنفلوآنزای نوع A و لزوم توجه افراد در معرض خطر به این علائم یادآور شد: هر مراجعه ای که برای سرماخوردگی صورت می گیرد، آنفلوآنزا محسوب نمی شود. علائم آنفلوآنزای نوع A دارای علائم شدیدتری از آنفلوآنزای معمولی است و علاوه بر آن بدن درد، علائم ناراحتی گوارشی و بی حالی شدید نیز در کنار سایر علائم وجود دارد.

توان دارویی برای مقابله با آنفلوآنزای خوکی داریم

وی در خصوص داروی موجود در کشور برای مقابله با آنفلوآنزای نوع A گفت: در حال حاضر از نظر توان دارویی برای مقابله با آنفلوآنزای نوع A مشکلی وجود ندارد و میزان ذخیره دارویی با پیش بینی میزان مبتلایان محاسبه شده است.

امامی رضوی اضافه کرد: دارویی که برای آنفلوآنزای نوع A مورد استفاده قرار می گیرد همان داروی مورد استفاده برای آنفلوآنزای پرندگان است و اکنون این توانمندی در کشور ما وجود دارد که دارو را در داخل کشور تولید کنیم.

وی گفت: مواد اولیه این دارو به میزان کافی خریداری شده است و با توجه به توانمندی موجود برای فرمولاسیون و تولید داخلی می توانیم این دارو را به میزان کافی در کشور داشته باشیم.

معاون سلامت تاکید کرد: دارو به میزان پیش بینی که برای یکسال آینده و تعداد مبتلایان به آنفلوآنزا محاسبه شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.