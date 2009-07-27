عدم تجهیزات مناسب، عامل کاهش کیفیت ذرت دانه ای

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی کابلی بعداز ظهر دوشنبه در اولین جشنواره ترویجی، تخصصی خوراک دام و طیور خراسان رضوی، کیفیت تجهیزات مکانیزاسیون علوفه کشور را در پایین ترین سطح ممکن برشمرد و افزود: کیفیت تجهیزات مکانیزاسیون علوفه کشور در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد.

مدیرکل دفتر نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که در سال گذشته 25 هزار هکتار از اراضی کشور اختصاص به تولید سورگوم و ذرت علوفه‌ای داشت، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی تولید علوفه ‌های فراموش شده نظیر ماشک را در دستور کار خود قرار داده است.

کابلی افزود: در سال زراعی 83 - 84، 22 درصد از سطح زراعی کشور و 25 درصد از کل تولیدات کشاورزی اختصاص به علوفه داشت که این میزان در سال گذشته به ترتیب به 25 و 30 درصد افزایش یافت.

وی با تاکید بر اینکه اگر علوفه از محصولی نظیر گندم مهمتر نباشد دست کمی از آن ندارد، گفت: پنج محصول ویژه در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که جو و ذرت جزو محصولات استراتژیک این محصولات به شمار می ‌رود و از 13 محصول استراتژیک کشور پنج محصول آن علوفه ‌ای است.

مدیرکل دفتر نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشت علوفه منجر به افزایش حاصلخیزی خاک،‌ کنترل آفات و کاهش زمان لازم برای آماده‌ سازی زمین و کشت می‌شود، عنوان کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه سرانه پروتئین مصرفی کشور باید از 17 گرم به 29 گرم افزایش یابد که این میزان مستلزم 9 هزار و 570 تن تولید شیر و 932 هزار تن تولید گوشت قرمز است.

کابلی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه میزان سرانه پروتئین مصرفی کشور از 29 گرم به 34 گرم افزایش خواهد یافت.