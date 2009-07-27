ناوگان هوایی کشور نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از سازمان استاندارد در جمع خبرنگاران افزود: لازم است ناوگان هوایی کشور در اسرع وقت بازسازی شود تا در این زمینه مشکلات کاهش یابد.

بروجردی ادامه داد: به دنبال سوانح هوایی اخیر در کشور میزان سخت گیری ها در این زمینه افزایش یافته که لغو مجوز شرکت هواپیمایی آریا نمونه ای از این امر است.

وی در خصوص سقوط توپولوف بیان کرد: اظهار نظر نهایی در خصوص دلایل این سقوط زمان می برد و در حال حاضر تیمهایی در این زمینه در حال بررسی هستند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: به دلیل شدت حادثه توپولوف و متلاشی شدن آن اظهار نظر در خصوص سقوط این هواپیما ممکن است کمی زمان بر باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در مورد سانحه ایلوشین نیز شواهد نشان می دهد سرعت غیرمجاز هواپیما در زمان فرود عامل اصلی سانحه بوده است.

سوانح هوایی مختص هواپیمای توپولف و ایران نیست

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: سوانح هوایی مختص هواپیمای توپولف و ایران نیست و هواپیماهای دیگر و کشورهای دیگر نیز سانحه هوایی داشته اند.

وی ادامه داد: در مورد سوانح هوایی 90 درصد خطای انسانی در میان است و نباید تصور کنیم در این زمینه تنها نقص فنی موثر است.

مجلس برای همکاری در بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی اعلام آمادگی کرد

نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش آخر سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: مجلس به منظور تصویب بودجه لازم برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی اعلام آمادگی کرده است و امیدواریم این امر در بهبود ناوگان یادشده تاثیر زیادی داشته باشد.

بروجردی ادامه داد: رعایت استانداردها و نوسازی این ناوگان یک ضرورت است تا بتوانیم ایمنی پروازها را افزایش دهیم.

وی بیان کرد: بر خلاف تصور اخیر ایجاد شده، توپولف یکی از ناامن ترین هواپیماها نیست و مقایسه سوانح نشان می دهد هواپیماهای دیگر نیز گرفتار سانحه شده اند.

این مسئول در خصوص زندانیان حوادث اخیر پس از انتخابات نیز افزود: بیشتر این افراد ظرف مدت کوتاهی آزاد شده اند و کمیته ویژه ای نیز در خصوص بازدید از زندانها و بررسی وضعیت بازداشت شدگان تشکیل شده است.