انفجار خودروی بمبگذاری شده / پایان سفر دو روزه نوری المالکی به اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، یک منبع امنیتی از انفجار یک بمب در منطقه ابوغریب خبر داد.



این منبع به جزئیات بیشتری درباره این انفجار اشاره نکرد.



خبر دیگر اینکه، نیروهای ارتش در منطقه محمودیه واقع در جنوب پایتخت، یک تروریست تحت پیگرد را دستگیر کردند.



این تروریست به ارتکاب جنایات بر ضد غیر نظامیان در منطقه لطیفیه متهم است.



شب گذشته یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شرق بغداد منفجر شد که بر اثر آن دو نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.



یک فرد مسلح به هنگام تلاش برای ترور یک افسر پلیس در موصل به دست نیروهای امنیتی دستگیر شد.



خبر دیگر اینکه، نیروهای امنیتی در مناطق مختلف استان دیاله، 13 فرد تحت پیگرد را بازداشت کردند.



حمله مردان مسلح ناشناس به یک ایست بازرسی پلیس عراق در غرب موصل، به کشته شدن دو پلیس منجر شد.



بازگشت نوری المالکی از سفر اردن



نخست وزیر عراق، سفر دو روزه خود به اردن را پایان داد و به بغداد بازگشت.



نوری المالکی در این سفر با عبدالله دوم شاه اردن و همچنین شماری از خانواده های عراقی و سیاستمدارانی که در خاک این کشور اقامت دارند، دیدار کرد.



وی همچنین با نادر الذهبی نخست وزیر اردن دیدار کرد که در این دیدار، روابط دوجانبه و راههای تقویت آن بررسی شد.



مالکی در اردن اعلام کرد مذاکرات دولت عراق با آمریکا درباره توافقنامه امنیتی تا زمانی که طرفین به توافق قابل قبول درباره آن دست یابند، ادامه خواهد یافت.



مالکی پس از پایان سفر رسمی خود به آمریکا، وارد اردن شد.