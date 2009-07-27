اسرائیل درباره ایران صبر پیشه کند/ مذاکره و دیپلماسی بهتر از روشهای دیگر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، "هیلاری کلینتون" بار دیگر با اشاره به اینکه نباید اجازه دستیابی ایران به فناوری هسته ای که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای آن تاکید کرده، داده شود، بر حمایت کشورش از رژیم صهیونیستی در برابر آنچه به زعم خود تهدید ایران خواند، تاکید کرد.

کلینتون در سخنان خود، رژیم صهیونیستی را به بردباری بیشتری در روند موضوع هسته ای ایران فراخواند. وی همچنین از سران رژیم صهیونیستی خواست شانس استفاده از دیپلماسی را برای حل موضوع ایران به آمریکا بدهند. این در حالی است که سخنان اخیر کلینتون درباره ایجاد چتر دفاعی در برابر تهدید ایران، سبب ناخشنودی و نگرانی این رژیم شده است.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه با اشاره به اینکه واشنگتن امیدوار است مقامهای اسرائیلی تلاشهای صورت گرفته برای توقف برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را درک کنند، مذاکره و استفاده از روشهای دیپلماتیک را بهتر از روشهای دیگر از جمله گزینه نظامی دانست.

در همین حال کلینتون مدعی شد دولت اوباما به رایزنیهای خود با همپیمانانش از جمله اسرائیل برای یافتن بهترین گزینه جهت توقف برنامه هسته ای ایران ادامه می دهد. گفتنی است یک مقام رژیم صهیونیستی به تازگی ادعا کرده است آمریکا باید تمرکز خود را معطوف جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی کرده و کمتر بر گزینه مذاکره پافشاری کند.



خاطر نشان می شود جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای متعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی است و مقامهای این نهاد در گزارشهای مختلف خود تاکید کرده اند برنامه هسته ای ایران از مسیر صلح آمیز انحراف نداشته و هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای صهیونیستها وغربی ها مبنی بر تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته ای وجود ندارد.