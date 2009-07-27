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۵ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۱۹

کتابخانه تخصصی علوم قرآنی در کرمان بهسازی شد

کتابخانه تخصصی علوم قرآنی در کرمان بهسازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمان با تاکید بر لزوم گسترش فضای کتابخانه ها از بهسازی کتابخانه تخصصی علوم قرآنی کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمدجواد حسین زاده عصر دوشنبه در مراسم بازگشایی کتابخانه تخصصی علوم قرآنی در کرمان اظهار داشت: با توجه به اهمیت کتابخانه تخصصی علوم قرآنی در کرمان طرح توسعه این کتابخانه در دستور کار قرار گرفت و با اجرای این طرح 312 متر مربع به فضای مطالعاتی این مجموعه افزوده شد.

وی توسعه فضای فیزیکی کتابخانه ها و اطلاع رسانی در زمینه فرهنگ مکتوب را از عوامل رسیدن به اهداف توسعه فرهنگی دانست.

وی افزود: از 90 باب کتابخانه عمومی استان 17 باب توسط خیرین ساخته شده است و در این راستا با توجه به اهمیت افزایش فضاهای فرهنگی باید فرهنگسازی بیشتری در بین خیرین صورت گیرد.

این مسئول گفت: در حال حاضر بیش از 80 هزار نفر عضو فعال در کتابخانه های استان کرمان داشته که از این نظر در کشور مقام چهارم را کسب کرده ایم.

وی افزود: در سال گذشته دو میلیون و 100 هزار نفر مراجعه به کتابخانه های استان داشته ایم که بیش از یک میلیون و 820 هزار جلد کتاب در این مدت به امانت داده شده است.

وی همچنین از وجود 800 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان اشاره کرد.

کد مطلب 919409

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