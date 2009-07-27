کتابخانه تخصصی علوم قرآنی در کرمان بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمدجواد حسین زاده عصر دوشنبه در مراسم بازگشایی کتابخانه تخصصی علوم قرآنی در کرمان اظهار داشت: با توجه به اهمیت کتابخانه تخصصی علوم قرآنی در کرمان طرح توسعه این کتابخانه در دستور کار قرار گرفت و با اجرای این طرح 312 متر مربع به فضای مطالعاتی این مجموعه افزوده شد.

وی توسعه فضای فیزیکی کتابخانه ها و اطلاع رسانی در زمینه فرهنگ مکتوب را از عوامل رسیدن به اهداف توسعه فرهنگی دانست.

وی افزود: از 90 باب کتابخانه عمومی استان 17 باب توسط خیرین ساخته شده است و در این راستا با توجه به اهمیت افزایش فضاهای فرهنگی باید فرهنگسازی بیشتری در بین خیرین صورت گیرد.

این مسئول گفت: در حال حاضر بیش از 80 هزار نفر عضو فعال در کتابخانه های استان کرمان داشته که از این نظر در کشور مقام چهارم را کسب کرده ایم.

وی افزود: در سال گذشته دو میلیون و 100 هزار نفر مراجعه به کتابخانه های استان داشته ایم که بیش از یک میلیون و 820 هزار جلد کتاب در این مدت به امانت داده شده است.

وی همچنین از وجود 800 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان اشاره کرد.