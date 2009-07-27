چهار هزار یتیم در خراسان شمالی حامی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، تبارک سبحانی عصر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر 11 هزار و 84 یتیم تحت حمایت این نهاد قرار دارند که شش هزار و 770 نفر از این ایتام دارای حامی بوده و بقیه نیز در انتظار حامی قرار دارند.

وی اضافه کرد: شش هزار و 994 خیر در این استان شش هزار و 770 یتیم را تحت حمایت قرار دادند.



به گفته وی خیرین در سال جاری یک میلیارد و 591 میلیون ریال هزینه نقدی به ایتام تحت پوشش خود کمک نقدی و 149 میلیون ریال نیز کمک غیر نقدی به ایتام دادند.

وی سرانه پرداخت کمک حامیان به ایتام را بالغ بر 100 هزار ریال است که از طریق کمیته امداد در اختیار ایتام قرار می گیرد.

سبحانی گفت: ایتام تحت پوشش کمیته امداد از تمام خدمات مشمولی این نهاد در طول سال بهره مند می شوند و در ماه رمضان خیرین نیز کمکهای خوبی را به این قشر دارند.

در استان خراسان شمالی 34 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ع) و 30 هزار نفر نیز تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

استان خراسان شمالی دارای 811 هزار نفر جمعیت دارد که نیمی از این جمعیت در مناطق روستایی سکونت دارند.